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TOKİ Batman Ciğerlo Kura Çekilişi İsim Listesi

TOKİ Batman kura sonuçları günün en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Batman Merkez Ciğerlo 908 Adet Konut Projesi kapsamında Konut Belirleme Kurası saat 11.00’da gerçekleştirildi. Batman Merkez Ciğerlo 908 Adet Konut satışa sunuldu. Batman Merkez Ciğerlo 908 Adet Konut Projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 Konut Belirleme Kurası sonuçları isim listesi belli oldu mu? Peki TOKİ Batman Ciğerlo kura sonuçları açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TOKİ Batman Merkez Ciğerlo Kura Çekilişi İsim Listesi 24 Ağustos 2022: Kura Sonuçları Belli Oldu Mu?
TOKİ Batman kura çekilişi

TOKİ Batman Merkez Ciğerlo 908 Adet Konut Projesi kapsamında Konut Belirleme Kurası bugün gerçekleştirildi. Kura sonuçlarını öğrenmek isteyenler konuyu gündeme taşıdı.

TOKİ BATMAN KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

186 adet 2+1 konut için 2214 hak sahibi, 90 adet 3+1 konut için ise 4989 hak sahibi bulunan TOKİ Batman Ciğerlo konut projesinde kura çekilişi ile hak sahipleri belirlenmiş oldu.

TOKİ BATMAN KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Batman Merkez Ciğerlo 908 Adet Konut Projesi kapsamında Konut Belirleme Kurası bugün saat 11:00’de gerçekleştiriliyor. Kura çekimi TOKİ’nin Facebook hesabından canlı takip edilebiliyor. Kura çekiminin ardından TOKİ’nin sitesinden isim sorgulama ile sonuçlar öğrenilebiliyor.

TOKİ BATMAN KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

TOKİ BATMAN KONUT TAKSİT ÖDEMELERİ

Kura çekilişinde asil hak sahiplerinden sonra 2+1 nitelikli konutlar için 93 adet, 3+1 nitelikli konutlar için ise 45 adet yedek belirlenecek, sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinden kalan konutlar için, İdarece ilan edilecek. Sözleşme imzalama programı çerçevesinde, yedek hak sahiplerine Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalatılacaktır.

TOKİ Batman 2+1, 3+1 konutların taksit ödemeleri şöyledir:

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