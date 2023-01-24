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TOKİ konutları 7. etap kura takvimi belli oldu

TOKİ kura tarihleri, 8 Şubat tarihine kadar belirlendi. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 TOKİ kura çekimi ile 250 bin konutun hak sahipleri belirleniyor. 'İlk Evim İlk İş Yerim' hamlesi kapsamında 7.etap TOKİ kura çekimi takvimi tarihleri açıklandı. Peki, TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, 2023 Ocak-Şubat TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi...

09:15 . 24/01/2023 Tuesday
Yeni Şafak
TOKİ

TOKİ

TOKİ sosyal kura takvimine göre bu hafta kuralar belli oldu. Buna göre 23 Ocak'tan itibaren çekilecek kuralar 8 Şubat tarihine kadar devam edecek. Peki, hangi ilde kuralar ne zaman çekilecek? İşte TOKİ kura tarihleri 2023…

TOKİ 7. ETAP KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre İlk Evim İlk İş Yerim projesinde bugüne kadar 64 ilde 164 bin 666 konutun hak sahipleri belirlendi.

TOKİ yeni kura takvimine göre yeni illerde kuralar 23 Ocak-8 Şubat 2023 tarihlerinde çekilecek. Kuralar bu tarihlerde; Bursa, Burdur, Denizli, Muğla, Balıkesir, Çanakkale, Aydın, Manisa, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar'da çekilecek. Bugün ayrıca 23 Ocak'ta başlayan Isparta kura çekimi devam edecek.

TOKİ KURA SONUCU NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekimi hakkında açıklamalarda bulunan Kurum, "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kurallar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek" şeklinde konuştu.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

TOKİ kura çekiliş sonuçları canlı olarak noter huzurunda gerçekleştiriliyor. TOKİ kura sonuçları https://toki.tv/ adresi üzerinden ve TOKİ YouTube internet sitesi sayfasından canlı olarak izleniyor.

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#toki kura çekilişi
#toki kura takvimi
1 hour ago
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TOKİ konutları 7. etap kura takvimi belli oldu
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