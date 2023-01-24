TOKİ sosyal kura takvimine göre bu hafta kuralar belli oldu. Buna göre 23 Ocak'tan itibaren çekilecek kuralar 8 Şubat tarihine kadar devam edecek. Peki, hangi ilde kuralar ne zaman çekilecek? İşte TOKİ kura tarihleri 2023…

TOKİ 7. ETAP KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre İlk Evim İlk İş Yerim projesinde bugüne kadar 64 ilde 164 bin 666 konutun hak sahipleri belirlendi.

TOKİ yeni kura takvimine göre yeni illerde kuralar 23 Ocak-8 Şubat 2023 tarihlerinde çekilecek. Kuralar bu tarihlerde; Bursa, Burdur, Denizli, Muğla, Balıkesir, Çanakkale, Aydın, Manisa, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar'da çekilecek. Bugün ayrıca 23 Ocak'ta başlayan Isparta kura çekimi devam edecek.

TOKİ KURA SONUCU NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekimi hakkında açıklamalarda bulunan Kurum, "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kurallar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek" şeklinde konuştu.

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