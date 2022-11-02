TOKİ Diyarbakır kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ Sosyal Konut Projesi ile Diyarbakır’da toplamda 4 bin 800 sosyal konut yapılacak. Başvurular 14 Eylül-31 Ekim 2022 tarihleri arasında ilgili bankalar ve e-Devlet aracılığı ile yapıldı. TOKİ başvuru ücreti ise 500 TL olarak belirlendi. TOKİ ilk evim konut başvurularının sona ermesiyle birlikte gözler TOKİ kura çekim tarihlerine çevrildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TOKİ kuraların ne zaman tamamlanacağını açıklarken TOKİ Başkanı Ömer Bulut ise sosyal konut kuraların ne zaman başlayacağına ilişkin tarihi duyurdu. Peki Diyarbakır, Bismil, Ergani, Kayapınar, Eğil, Hazro, Kocaköy, Çermik, Kulp, Çüngüş 2+1 ve 3+1 kuralar ne zaman çekilecek, sosyal konut Diyarbakır kura sonuçları ne zaman belli olacak? İşte detaylar.

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TOKİ Diyarbakır evleri nerede hangi ilçede ne kadar konut yapılacak?

TOKİ Sosyal Konut Projesi ile Diyarbakır merkezde 2 bin 586 konut, Bismil ilçesinde 196 konut, Ergani ilçesinde 300 konut, Kayapınar ilçesinde 928 konut, Eğil ilçesinde 126 konut, Hazro ilçesinde 124 konut, Kocaköy ilçesinde 70 konut, Kulp ilçesinde 200 konut, Çermik ilçesinde 158 konut, Çüngüş ilçesinde 112 konut yapılacak.

TOKİ Diyarbakır kuraları ne zaman çekilecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, başvuru süreci devam ederken ilk temellerin geçen hafta atıldığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı: "17 ilde 6 bine yakın konutumuz hızla yükseliyor. Kuralarımızı da bir an önce çekip mart ayına kadar hepsini tamamlayacağız.” açıklamasını yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir canlı yayın programında konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek."

TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ sosyal konut kuraları ne zaman çekilecek? sorusuna Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut tarafından cevap geldi. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, konut projesinde kura çekimlerinin 31 Ekim itibarıyla başvurular biter bitmez ilk hafta gerçekleşeceğini duyurdu. Bulut, kura çekimi sonrası başvuru bedellerinin de iade edileceğini söyledi. Buna göre; TOKİ sosyal konut kura çekimi kasım ayının ilk haftasında gerçekleşecek.

TOKİ 2+1 ve 3+1 konut kura çekiliş sonuçları e devlet üzerinden sorgulanabilecek. TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi için tıklayın.

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TOKİ 2+1, 3+1 konut kuraları nasıl çekilecek?

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak. Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

Temeli atılan TOKİ konutları ve illeri

Buna göre, Ankara'da 2 bin 171, Zonguldak'ta 595, Kırşehir'de 458, Kahramanmaraş'ta 210, Aydın'da 265, Bolu'da 206, Konya'da 206, Afyonkarahisar'da 364, Diyarbakır'da 158, Uşak'ta 158, Erzurum'da 158, Muğla'da 154, Yozgat'ta 141, Manisa'da 78, Amasya'da 87, Tunceli'de 118 ve Elazığ'da 88 konutun yapımı için kazmalar vuruldu.

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TOKİ 2+1, 3+1 daire fiyatı, aylık taksit ne kadar?

2+1 konut 608 bin lira (Aylık taksit 2 bin 280 lira, 240 ay vade) 3+1 konut 850 bin lira (Aylık taksit 3 bin 187 lira, 240 ay vade)

TOKİ arsa fiyatları ne kadar, taksit tutarı

350-500 metrekarelik arsalar 192 bin 500 lira (1604 lira taksit, 10 yıl vade) Hisseli parseller 112 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla (937 liradan başlayan taksit ve 10 yıl vade)

TOKİ işleri fiyatları ne kadar?

350-350 bin liradan başlayan fiyatlarla (2 bin 633 liradan başlayan taksit, 120 ay vade)

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