Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 18 ilde 96 işyeri satışı yapılacağı açıklandı. Uygun fiyatlarla işyeri sahibi olmak isteyene TOKİ ve Emlak Yönetim harika bir fırsat duyurdu. Online müzayede ile 18 ilde 96 işyerinin satışını gerçekleştirecek.

Açık Artırma Toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, toplantı öncesinde T. Halk Bankası A.Ş ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerine katılım teminatı yatıracaklardır.

TOKİ İŞYERİ SATIŞI İÇİN NE KADAR TEMİNAT YATIRILACAK?

Satın alınmak istenilen taşınmaz adedi kadar teminat yatırılması gerekmekte olup; muhammen bedeli 699.999.- TL’ye kadar olanlar için 50.000.-(Ellibin) TL, muhammen bedeli 700.000 – 1.499.999.- TL’ye kadar olanlar için 100.000.-(Yüzbin) TL, muhammen bedeli 1.500.000 – 4.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 200.000.-(İkiyüzbin) TL, muhammen bedeli 5.000.000.- TL ve üstünde olanlar için 500.000.-(Beşyüzbin) TL, katılım teminatı ödemek zorundadırlar.

TOKİ İŞYERİ SATIŞI İÇİN TEMİNAT HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

Açık Satış için başvuru yapacak olan gerçek veya tüzel kişiler, teminat olarak T.Halk Bankası A.Ş ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş’nin tüm şubelerine

katılım teminatı yatıracaklardır. Satın alınmak istenilen taşınmaz adedi kadar teminat yatırılması gerekmektedir.

Halkbank Proje Kodu: 263196805

Ziraat Proje Kodu: 202400001

TOKİ İŞYERİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru şartları ise şu şekilde açıklandı:

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olan ve 18 yaşını doldurmuş olan gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti

kanunlarına uygun kurulmuş tüzel kişilikler; Katılım teminatı tahsilat makbuzu, her sayfası teklif sahibi tarafından imzalanmış işbu şartname, teklif veren tüzel kişi

ise; temsile yetkili olunduğunu gösterir yetki belgesi, vekâleten katılıyorsa; gerçek veya tüzel kişiyi temsile, ilzama,

teklif vermeye, ihaleye katılmaya, ihale bedelini ödemeye vb. yetkili olduğuna dair özel yetkiyi içeren vekâletname

toplantı günü Emlak Yönetim yetkililerine salonlardaki stant da teslim edilecektir.

İŞYERİ SATIŞI YAPILACAK İLLER

Yozgat, Trabzon, Tekirdağ, Şanlıurfa, Sivas, Osmaniye, Ordu, Niğde, Nevşehir, Konya, Kırşehir, Kastamonu, Kars, İzmir, Gümüşhane, Giresun, Gaziantep, Eskişehir, Elazığ, Bursa, Denizli, Bilecik, Bartın, Balıkesir, Afyon, Ankara ve Aydın.







