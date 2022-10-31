TOKİ kura çekilişlerinin ne zaman başlayacağı belli oldu! TOKİ 2+1, 3+1 konut çekilişi tarihleri...

e-Devlet TOKİ başvuruları sona erdi. Bankadan başvuruların bitmesine sayılı zaman kala TOKİ çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. TOKİ kura çekimi tarihi ile ilgili Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, açıklama yaptı. Peki TOKİ kura çekilişi ne zaman 2022?

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ BAŞLADI MI?

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, geçtiğimiz günlerde 81 ilde gerçekleştirilecek TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını canlı yayında açıklamıştı. Bulut, açıklamasında TOKİ kura çekimi ile ilgili olarak şu ifadelere yer vermişti:

"608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz.

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TOKİ KURA SONUÇLARI TARİHİ 2022

TOKİ kura çekim tarihleri ile ilgili geri sayılıyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, TOKİ kura tarihi hakkında açıklama yaptı. Bulut, kura çekimlerinin 31 Ekim itibarıyla başvurular biter bitmez ilk hafta gerçekleşeceğini paylaştı.

TOKİ BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

e-Devlet TOKİ başvuruları 28 Ekim tarihinde son buldu. 31 Ekim tarihinde ise bankalar üzerinden yapılacak olan TOKİ başvuruları bitecek.

KURA ÇEKİLİŞİ 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir canlı yayın programında konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek."

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Bakan Kurum 2022'nin kasım ayında etap etap başlayacak kura çekiminin 2023 mart ayında tamamen sonlanacağını duyurdu.