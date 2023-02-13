7 Şubat Salı günü gerçekleştirilecek olan İzmir ve Afyonkarahisar ile kura çekilişleri ile Edirne ile Kırklareli illerinde yapılacak çekilişlerin deprem sebebiyle ertelendiği açıklandı. İstanbul, İzmir, Edirne, Afyonkarahisar, Kırklareli, Tekirdağ toki kura çekilişleri ne zaman yapılacak?