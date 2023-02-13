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TOKİ kuraları ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem felaketi sonrası TOKİ kura çekimi tarihleri 2023 ertelendi. 1+1 2+1 3+1 250 bin konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ kuraları İzmir'de devam ederken yaşanan deprem sonrası kuralar durdurulmuştu. TOKİ kura çekilişleri deprem nedeniyle ertelendi. Peki, TOKİ kura çekilişleri ne zaman devam edecek? İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli kuraları ne zaman yapılacak?

13:42 . 13/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
TOKİ kura çekilişi

TOKİ kura çekilişi

7 Şubat Salı günü gerçekleştirilecek olan İzmir ve Afyonkarahisar ile kura çekilişleri ile Edirne ile Kırklareli illerinde yapılacak çekilişlerin deprem sebebiyle ertelendiği açıklandı. İstanbul, İzmir, Edirne, Afyonkarahisar, Kırklareli, Tekirdağ toki kura çekilişleri ne zaman yapılacak?

TOKİ KURALARI ERTELENDİ Mİ?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen TOKİ kura çekilişleri ertelendi. 7-14 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ kura çekilişlerinin deprem nedeniyle ertelendiği açıklandı.

TOKİ İZMİR, AFYONKARAHİSAR, EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre; İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gerçekleştirilecek kura çekilişleri deprem nedeniyle ertelendi. Kura çekilişlerinin yapılacağı tarih henüz belli olmadı.

TOKİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

TOKİ'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"250 Bin Sosyal Konut Kampanyası Kapsamında Hak Sahibi Belirleme Kura Töreni Yaşanan Doğal Afet Sebebiyle İleri Tarihe Ertelenmiştir. Kura Tarihi ve Saati İdaremizce Belirlenerek Web Sayfasında Yayınlanacaktır."



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40 dakika önce
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TOKİ kuraları ertelendi mi, ne zaman yapılacak?
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