TOKİ kura çekiliş sonuçları nereden öğrenilir?

İl il TOKİ kura tarihlerinin açıklanmasından soran bireyler TOKİ kura sonuçlarını öğrenecekleri yeri ve canlı yayın izleme linki araştırmaya başladılar. TOKİ kura çekimleri 7 Kasım'da Şırnak ve Ardahan illeri ile başladı. Yarın ise Kars ve Siirt illeri ile kura çekilişleri devam edecek. Peki TOKİ kura çekimleri nasıl öğrenilecek?

TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle tarihi sürecin başladığını duyurdu. TOKİ Şırnak sosyal konut kuraları tamamlandı. TOKİ kura sonuçları Toplu Konut İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden ve e Devlet'ten sorgulanabilecek.

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BAKAN KURUM: TOKİ KURA ÇEKİMİ MART AYINA KADAR BİTECEK

Bakan Kurum, sosyal medya paylaşımında "13 Eylül 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projemizi açıkladık. 40 gün sonra 5 bin 615 konutun temellerini attık. 2 ay bile olmadan ilk kuraları çekiyoruz!

Yarın başlayıp, 12 ilde 22 bin 57 konutun kurasını 10 günde tamamlayacağız. 250 bin konutun kurası da Mart ayına kadar bitecek!" ifadelerini kullandı.

TOKİ İL İL KURA TARİHLERİ

TOKİ kura tarihleri il il belli oldu. İlk TOKİ kura çekimi bugün Şırnak ve Ardahan için başlayacak.

7 Kasım Pazartesi: Şırnak 1.450, Ardahan 250 konut

8 Kasım Salı: Kars 1.070, Siirt 903 konut

9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550, Batman 1.850 konut

10 Kasım Perşembe: Ağrı 1.480 konut

10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut

11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut

13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut

15 Kasım Salı: Hakkâri 804 konut

16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1.250 konut

TOKİ KURA ÇEKİMİ NASIL YAPILACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da kura çekimine dair bilgiler verildi. Açıklamada, kura çekiminin yarın başladığına dikkat çekilerek ilk kuraların Şırnak ve Ardahan'da gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı. Bakanlık açıklamasında kuraların, noter huzurunda çekileceğinin ve canlı yayınlanacağının altı çizildi.

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13 Eylül 👉🏼 İlk Evim İlk İş Yerim Projemizi açıkladık.



40 gün sonra 👉🏼 5.615 konutun temellerini attık.



2 ay bile olmadan İLK KURALARI ÇEKİYORUZ!



Yarın başlayıp 12 ilde 22 bin 57 konutun kurasını 10 günde tamamlayacağız.



250 bin konutun kurası da mart ayına kadar bitecek! pic.twitter.com/xmJKpsrJPe — Murat KURUM (@murat_kurum) November 6, 2022

TOKİ ŞIRNAK HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak.

En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 yapılacak.

İDİL

İDİL KARALAR

ŞIRNAK MERKEZ

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KİMLERE KAÇ KONUT VERİLECEK?

Emekliler %20: 50 bin konut

Gençler %20: 50 bin konut

Şehit yakınları - gaziler %5: 12 bin 500 konut

Engelliler %5: 12 bin 500 konut

Diğer Vatandaşlarımız %50: 125 bin konut

TOKİ KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum TOKİ konutları teslim tarihine ilişkin konuşmasına şu sözlerle devam etti: "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun."

TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

TOKİ Ardahan ve Şırnak isim listeleri belli oldu.

TOKİ ARDAHAN İSİM LİSTESİ

TOKİ ARDAHAN KURA SONUCU TAM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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