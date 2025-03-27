TOKİ'den oturmaya hazır 2+1 ve 3+1 daire fırsatı! En yüksek ödemesi ayda 16 bin TL...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye'nin çeşitli illerinde hayata geçirdiği projelerle dar gelirli vatandaşlara uygun fiyatlı konutlar sunmaya devam ediyor. İstanbul, İzmir, Ankara ve Afyonkarahisar gibi büyük şehirlerdeki projeleriyle dikkat çeken TOKİ, şimdi de Afyonkarahisar'da yeni bir konut projesini duyurdu. Proje kapsamında 2+1 ve 3+1 daireler satışa sunulacak. 120 ay vade seçeneğiyle satışa çıkarılacak bu daireler, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olabilmesi için önemli bir fırsat sunuyor. TOKİ'nin Afyonkarahisar'daki yeni projesi hakkında detaylar haberimizde...

TOKİ 3+1 VE 2+1 DAİRE SATACAK

TOKİ tarafından Afyonkarahisar ili, Evciler ilçesi, Gökçek mahallesinde 90 adet konut projesi kapsamında 7 adet stok konutun kura yöntemi ile satışa çıkartılacağı duyuruldu. Bahsedilen dairelerden 1'i 3+1 ve 6'sı 2+1 olarak açıklandı.

TOKİ tarafından Afyonkarahisar ilinde satışa çıkartılacak en uygun konut 487.335,87 TL peşinat, 120 ay vade ve 12.183,40 TL taksitten başlayan fiyatlarla alıcısını bulacak.

Satışa çıkartılacak dairelerden en pahalısı ise 3+1 ve 647.288,91 TL peşinat, 120 ay vade ve 16.182,22 TL'den başlayan taksitlerle satılacak.

KONUTLARA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

TOKİ tarafından satışa çıkartılan konutlara başvuru tarihleri 02-11 Nisan 2025 olarak açıklandı. Başvuru bedeli 10.000 TL olarak belirtilirken, başvuru yapılacak banka şubesi T.C. Ziraat Bankası tüm şubeleri olarak duyuruldu.

Başvuruya alınacak konut tipleri 2+1 ve 3+1 olarak açıklandı. Kura tarihi 17 Nisan 2025 ve sözleşme imzalanacak banka şubesi T.C. Ziraat Bankası AŞ. tüm şubeleri.

Daireler için asil hak sahipleri sözleşme imzalama tarihleri 24 Nisan 2025 olarak açıklandı. Yedek hak sahipleri içinse 28 Nisan 2025 olarak duyuruldu. Ayrıca bu noktada asil hak sahiplerinin sözleşme imzalama işlemleri tamamlandıktan sonra kalan daireler için olduğu belirtildi.

SÖZLEŞME DETAYLARI

TOKİ tarafından satışa çıkartılacak konutlarla ilgili detaylar incelendiğinde, başvuru yapacak kişilerde bazı şartların arandığı anlaşıldı. O şartlardan bazıları şu şekilde;

Başvuru yapacak kişilerde T.C. vatandaşı olma şartının aranacağı ve 18 yaşını doldurmuş olmaları gerektiği açıklandı.