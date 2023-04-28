700 bin kamu işçisi zammı konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, kamu işçisi zam pazarlığında son durumu açıkladı. Bununla beraber hükümetin 1 Mayıs öncesi kamu işçisi zam teklifini yeniden yükseltmesi bekleniyor.

TÜRK-İŞ'TEN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ZAMMI İÇİN YENİ AÇIKLAMA

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin açıklamada bulundu. Atalay, "Biz 15 bin TL teklif ettik, onlar 12 bin TL. Seçimden önce bitirmek istiyoruz ama istediğimiz şekilde bitsin istiyoruz. Arzu etmediğimiz bir rakam olursa biz bu işin içinde olamayız." dedi.

KAMU İŞÇİSİ ZAMMI İÇİN 1 MAYIS KRİTİK TARİH

Kamudaki 700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nden önce imzalanması bekleniyor.

Kara yolları, demir yolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, Milli Eğitim ve Milli Savunma bakanlıkları, hastaneler ve üniversitelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

KAMU İŞÇİSİNE ZAM HESABI NASIL OLACAK?

Örnek kamu işçisi zammı hesabını yapacak olursak; 15 bin liralık taban brüt ücret kabul edildiğinde işçilere ödenecek net ücret ise 12.075 TL'ye çıkmış olacak. Burada hesap şöyle yapılacak:

Brüt ücret: 15.000 TL

SSK işçi kesintisi: 2.100

İşsizlik sig.: 150 TL

Gelir Vergisi: 1.912,50 TL

Damga vergisi: 113,85 TL

Asg. Ü. İstisnası: 1.276,02 TL

Damga V. İstisna 75,96

Net ödenen ücret 12.075,63 TL

HÜKÜMETİN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İÇİN YENİ TEKLİF YAPMASI BEKLENİYOR

Bu kapsamda, hükümetin yeni bir teklif için hazırlıklarını sürdürdüğü öğrenilirken, görüşmelerin hafta içi hareketlenmesi ve sözleşmenin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nden önce imzalanması bekleniyor.







