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Ayak topuğu çatlakları hakkında bilinmesi gerekenler

Topuk çatlağı, topuk derisinin kuruması ve çatlaması sonucu oluşan bir cilt sorunudur. Topuk çatlakları, genellikle kuru ciltli kişilerde görülür. Topuk çatlakları, ağrılı veya acı verici olabilir. Peki topuk çatlakları nasıl geçer, ne iyi gelir? Çatlak ayak topukları sağlık sorunu mudur? Topuk çatlağına veda ettiren pratik ve kolay yöntemler.

13:49 . 21/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ayak çatlakları neden olur, nasıl geçer? Topuk çatlaklarına ne iyi gelir?

Ayak çatlakları neden olur, nasıl geçer? Topuk çatlaklarına ne iyi gelir?

Topuk çatlağı, topuk bölgesindeki derinin çatlaması ve yarıklar oluşması durumudur. Genellikle topuklarda yoğunlaşan aşırı kuruluk ve cilt sertleşmesi sonucunda meydana gelir.

Topuk çatlağı neden olur, sebebi nedir?

Ayak topukları, genellikle kuru ciltli kişilerde çatlar. Topuk çatlaklarının en yaygın nedeni, topuk derisinin kurumasıdır. Topuk derisinin kuruması, aşağıdaki faktörlerden kaynaklanabilir:

  • Yetersiz nemlendirme
  • Aşırı terleme
  • Uzun süre ayakta kalma veya yürüme
  • Bazı ilaçlar
  • Bazı cilt hastalıkları

Topuk çatlaklarını önlemek için ne yapılmalı?

Topuk çatlaklarını önlemek için, topuk derinizi düzenli olarak nemlendirmek önemlidir. Topuklarınızı nemlendirmek için, aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilirsiniz:

Topuk kremi veya losyonu uygulayın.

Topuklarınızı ılık suda 10-15 dakika bekletin ve ardından nemlendirici uygulayın.

Topuklarınızı doğal yağlarla nemlendirin, örneğin zeytinyağı, hindistan cevizi yağı veya jojoba yağı.

Topuk çatlaklarına evde ne yapılabilir?

Topuk çatlakları için evde yapabileceğiniz bazı uygulamalar şunlardır:

  • Topuklarınızı ılık suda 10-15 dakika bekletin.
  • Topuklarınızı fırçalayın.
  • Topuklarınıza nemlendirici uygulayın.
  • Topuklarınızı çorapla kapatın.

Topuk çatlakları, aşağıdaki durumlarda doktorunuza görünmeniz gerekebilir:

Çatlaklar derin ve ağrılıysa

Çatlaklar iltihaplanmışsa

Çatlaklar iyileşmiyorsa

Doktorunuz, topuk çatlaklarınızın nedenini belirlemek için bir fiziksel muayene yapabilir ve bazı testler isteyebilir. Topuk çatlaklarının tedavisi, nedenine bağlı olarak değişebilir.

Topuk çatlaklarının tedavisi için kullanılan yöntemler

Topuk çatlaklarının tedavisi için kullanılan bazı yöntemler şunlardır:

Nemlendiriciler, kremler, merhemler, oral ilaçlar, fizik tedavi ve cerrahi yöntemler tedavi için kullanılan yöntemlerdendir.

Topuk çatlakları genellikle tedavi edilebilir. Tedaviye erken başlamak, çatlakların iyileşmesini hızlandırabilir.

Topuk çatlağı belirtileri nelerdir?

Topuk çatlağı belirtileri genellikle görsel olarak fark edilebilir. Topuk çatlağına işaret edebilecek belirtiler:

Deride yarılmalar veya çatlaklar
: Topuk bölgesinde deri yarılmaları veya çatlaklar görülebilir. Bu çatlaklar genellikle derin olabilir ve bazen ağrılı olabilir.
Deride kuruluk
: Topuk çatlağı olan bölge, genellikle kurumuş ve pullanmış bir görünümde olabilir. Deri sertleşmiş veya kabalaşmış gibi hissedebilir.
Ağrı veya rahatsızlık
: Derideki çatlaklar nedeniyle yürürken veya ayakta dururken ağrı veya rahatsızlık hissedilebilir. Özellikle çatlaklar derinleştikçe ve deri tahriş olduğunda ağrı artabilir.
Kanama
: Çok derin veya şiddetli topuk çatlaklarında, kanama olabilir. Kanama genellikle çatlakların derin kısımlarında görülür.
Mantar enfeksiyonu veya ayak kokusu
: Topuk çatlağı olan bölge, mantar enfeksiyonlarına ve ayak kokusuna yatkın hale gelebilir. Çatlaklar, mantarların veya bakterilerin kolayca yerleşebileceği bir ortam sağlayabilir.

Topuk çatlakları hangi hastalıkların habercisi olabilir?

Diyabet
: Diyabet, kan şekeri düzeylerinin yüksek olduğu bir hastalıktır. Yüksek kan şekeri, ciltte kuruluğa neden olabilir ve bu da topuk çatlaklarının ortaya çıkmasına katkıda bulunabilir. Diyabetik nöropati adı verilen sinir hasarı da topuk çatlaklarına yol açabilir.
Tiroid sorunları
: Tiroid bezinin düzensiz çalışması, cildin nem dengesini etkileyebilir. Hipotiroidizm (tiroid bezinin az çalışması) durumunda cilt kuruluğu ve topuk çatlakları gelişebilir.
Deri hastalıkları
: Bazı deri hastalıkları, topuk çatlaklarının ortaya çıkmasına katkıda bulunabilir. Örneğin, egzama ve psoriasis gibi deri hastalıkları, cildin kurumasına ve çatlaklara yol açabilir.
Mantar enfeksiyonları
: Mantar enfeksiyonları, topuk bölgesinde çatlaklara ve deride tahrişe neden olabilir. Mantar enfeksiyonları topuk çatlaklarını tetikleyebilir veya mevcut çatlakları daha kötüleştirebilir.
Obezite
: Obezite, aşırı vücut ağırlığına bağlı olarak ayaklara ekstra baskı uygulayabilir. Bu durum, topuk çatlaklarının oluşma olasılığını artırabilir.

Topuk çatlakları hangi vitamin eksikliğinden olur?

Topuk çatlakları genellikle cilt kuruluğu ve aşırı basınç nedeniyle oluşsa da bazı vitamin eksiklikleri de çatlaklara katkıda bulunabilir. Topuk çatlaklarının oluşumunda rol oynayan bazı vitamin eksiklikleri:

A vitamini
: A vitamini, cildin sağlıklı olmasında önemli bir rol oynar. Eksikliği durumunda cilt kuruluğu artabilir ve topuk çatlakları oluşabilir.
C vitamini
: C vitamini, kolajen üretimi için gereklidir. Kolajen, cildin esnekliğini ve sağlamlığını sağlayan bir proteinidir. C vitamini eksikliği, cilt dokusunun zayıflamasına ve çatlaklara yatkınlığın artmasına neden olabilir.
E vitamini
: E vitamini, cildi nemlendirir ve korur. Eksikliği durumunda cilt kuruluğu ve çatlaklar oluşabilir. Ayrıca, E vitamini antioksidan özelliklere sahiptir ve cildi serbest radikallere karşı korur.
B vitaminleri
: B vitaminleri, cildin sağlığını korumak için önemlidir. Özellikle B2 (riboflavin), B3 (niyasin) ve B7 (biyotin) vitaminleri, cildin nem dengesini sağlar ve çatlakları önlemeye yardımcı olur.

Topuk çatlaklarına bitkisel çözüm

Hindistan cevizi yağı
: Hindistan cevizi yağı, doğal bir nemlendirici olarak kullanılabilir. Her gece yatmadan önce temiz ayaklarınıza hindistan cevizi yağı sürün ve pamuklu çorap giyin. Bu, cildinizi nemlendirir ve topuk çatlaklarının iyileşmesine yardımcı olur.
Aloe vera jeli
: Aloe vera jeli, ciltteki kuruluğu hafifletir ve iyileşmeyi teşvik eder. Temiz ve kuru topuklarınıza aloe vera jeli sürün ve masaj yapın. Düzenli olarak kullanıldığında, topuk çatlaklarının iyileşmesine yardımcı olabilir.
Zeytinyağı
: Zeytinyağı, cildi nemlendirir ve besler. Temizlenmiş topuklarınıza zeytinyağı sürün, masaj yapın ve pamuklu çorap giyin. Bu, cildinizi yumuşatır ve çatlakların iyileşmesini destekler.
Badem yağı
: Badem yağı, cildinizi nemlendirir ve besler. Her gece yatmadan önce temizlenmiş topuklarınıza badem yağı sürün, masaj yapın ve pamuklu çorap giyin. Düzenli kullanımda, topuk çatlaklarının iyileşmesine yardımcı olabilir.
Papaya
: Papaya, cildi yenileyici özelliklere sahiptir. Bir dilim papayayı ezerek topuklarınıza uygulayın ve 15-20 dakika bekletin. Ardından, ılık suyla durulayın ve nemlendirici krem sürün. Papaya, çatlakların iyileşmesini teşvik eden enzimler içerir.
Adaçayı yağı
: Adaçayı yağı, ciltteki kuruluğu hafifletmeye yardımcı olur. Birkaç damla adaçayı yağını bir taşıyıcı yağa (örneğin hindistan cevizi yağı) karıştırın ve topuklarınıza masaj yapın. Bu, cildi nemlendirir ve çatlakların iyileşmesini destekler.

Topuk çatlağına iyi gelen kür

  1. Ilık suyun içerisine az miktar limon suyu ekleyip ayaklarınızı bu suda 15 dakika bekletin. Daha sonra, ponza taşı ile topuğunuzu fırçalayın. Sonrasında, ayaklarınızı ılık su ile durulayıp havlu ile kurulayın.
  2. Ilık su dolu bir kabın içine az miktarda bal ilave edip ayaklarınızı bu suyun içinde yaklaşık 15 dakika bekletin. Ardından, ayaklarınızı durulayın ve ponza taşı ile ovup sonrasında kurulayın. Topuktaki çatlaklardan tamamen kurtulana kadar bu işlemi tekrar edin.
  3. Olgun bir muzu ezip püre haline getirin ve ardından, topuklarınıza muz püresi ile ovun. Yaklaşık 5-10 dakika topuğunuzda beklettikten sonra ılık su ile temizleyin. Daha sonra, ayaklarınızı soğuk suyun içinde 5-10 dakika kadar bekletin.
  4. 1 avuç pirinç unu ile birkaç çay kaşığı bal ve elma sirkesini macun kıvamı alana kadar karıştırın. Ardından, ılık suda ayaklarınızı ılık suda 10-15 dakika bekletip sonrasında kurulayın. En son hazırladığınız macunla ayak topuklarınızı ovarak işlemi tamamlayın.
  5. Ilık su dolu bir kovaya epsom tuzu atıp ayaklarınızı bu suyun içinde 10 dakika kadar bekletin. Ardından, ponza taşı ile topuklarınızı ovun. Daha sonra, tekrardan epsom tuzlu suya ayaklarınızı batırıp 10 dakika bekletin. Sonrasında, ayaklarınızı kurulayıp topuklarına nemlendirici sürün.
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