Ayak çatlakları neden olur, nasıl geçer? Topuk çatlaklarına ne iyi gelir?
Topuk çatlağı, topuk bölgesindeki derinin çatlaması ve yarıklar oluşması durumudur. Genellikle topuklarda yoğunlaşan aşırı kuruluk ve cilt sertleşmesi sonucunda meydana gelir.
Topuk çatlağı neden olur, sebebi nedir?
Ayak topukları, genellikle kuru ciltli kişilerde çatlar. Topuk çatlaklarının en yaygın nedeni, topuk derisinin kurumasıdır. Topuk derisinin kuruması, aşağıdaki faktörlerden kaynaklanabilir:
- Yetersiz nemlendirme
- Aşırı terleme
- Uzun süre ayakta kalma veya yürüme
- Bazı ilaçlar
- Bazı cilt hastalıkları
Topuk çatlaklarını önlemek için ne yapılmalı?
Topuk çatlaklarını önlemek için, topuk derinizi düzenli olarak nemlendirmek önemlidir. Topuklarınızı nemlendirmek için, aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilirsiniz:
Topuk kremi veya losyonu uygulayın.
Topuklarınızı ılık suda 10-15 dakika bekletin ve ardından nemlendirici uygulayın.
Topuklarınızı doğal yağlarla nemlendirin, örneğin zeytinyağı, hindistan cevizi yağı veya jojoba yağı.
Topuk çatlaklarına evde ne yapılabilir?
Topuk çatlakları için evde yapabileceğiniz bazı uygulamalar şunlardır:
- Topuklarınızı ılık suda 10-15 dakika bekletin.
- Topuklarınızı fırçalayın.
- Topuklarınıza nemlendirici uygulayın.
- Topuklarınızı çorapla kapatın.
Topuk çatlakları, aşağıdaki durumlarda doktorunuza görünmeniz gerekebilir:
Çatlaklar derin ve ağrılıysa
Çatlaklar iltihaplanmışsa
Çatlaklar iyileşmiyorsa
Doktorunuz, topuk çatlaklarınızın nedenini belirlemek için bir fiziksel muayene yapabilir ve bazı testler isteyebilir. Topuk çatlaklarının tedavisi, nedenine bağlı olarak değişebilir.
Topuk çatlaklarının tedavisi için kullanılan yöntemler
Topuk çatlaklarının tedavisi için kullanılan bazı yöntemler şunlardır:
Nemlendiriciler, kremler, merhemler, oral ilaçlar, fizik tedavi ve cerrahi yöntemler tedavi için kullanılan yöntemlerdendir.
Topuk çatlakları genellikle tedavi edilebilir. Tedaviye erken başlamak, çatlakların iyileşmesini hızlandırabilir.
Topuk çatlağı belirtileri nelerdir?
Topuk çatlağı belirtileri genellikle görsel olarak fark edilebilir. Topuk çatlağına işaret edebilecek belirtiler:
Topuk çatlakları hangi hastalıkların habercisi olabilir?
Topuk çatlakları hangi vitamin eksikliğinden olur?
Topuk çatlakları genellikle cilt kuruluğu ve aşırı basınç nedeniyle oluşsa da bazı vitamin eksiklikleri de çatlaklara katkıda bulunabilir. Topuk çatlaklarının oluşumunda rol oynayan bazı vitamin eksiklikleri:
Topuk çatlaklarına bitkisel çözüm
Topuk çatlağına iyi gelen kür
- Ilık suyun içerisine az miktar limon suyu ekleyip ayaklarınızı bu suda 15 dakika bekletin. Daha sonra, ponza taşı ile topuğunuzu fırçalayın. Sonrasında, ayaklarınızı ılık su ile durulayıp havlu ile kurulayın.
- Ilık su dolu bir kabın içine az miktarda bal ilave edip ayaklarınızı bu suyun içinde yaklaşık 15 dakika bekletin. Ardından, ayaklarınızı durulayın ve ponza taşı ile ovup sonrasında kurulayın. Topuktaki çatlaklardan tamamen kurtulana kadar bu işlemi tekrar edin.
- Olgun bir muzu ezip püre haline getirin ve ardından, topuklarınıza muz püresi ile ovun. Yaklaşık 5-10 dakika topuğunuzda beklettikten sonra ılık su ile temizleyin. Daha sonra, ayaklarınızı soğuk suyun içinde 5-10 dakika kadar bekletin.
- 1 avuç pirinç unu ile birkaç çay kaşığı bal ve elma sirkesini macun kıvamı alana kadar karıştırın. Ardından, ılık suda ayaklarınızı ılık suda 10-15 dakika bekletip sonrasında kurulayın. En son hazırladığınız macunla ayak topuklarınızı ovarak işlemi tamamlayın.
- Ilık su dolu bir kovaya epsom tuzu atıp ayaklarınızı bu suyun içinde 10 dakika kadar bekletin. Ardından, ponza taşı ile topuklarınızı ovun. Daha sonra, tekrardan epsom tuzlu suya ayaklarınızı batırıp 10 dakika bekletin. Sonrasında, ayaklarınızı kurulayıp topuklarına nemlendirici sürün.