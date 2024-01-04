Toyota Corolla Ocak 2024 fiyat listesi güncellendi. Türkiye’de en çok satılan arabalar arasında yer alan Toyota Corolla 2024 fiyatları yeni yıla girilmesiyle birlikte araştırılıyor. Performans, konfor ve güvenliği aynı çizgide buluşturan Corolla, tasarım ve sürüş keyfi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yeni yılda ocak ayına özel kampanyalı sıfır araç fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Ocak 2024 Toyota Corolla ne kadar oldu? İşte detaylar.