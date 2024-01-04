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2024 Toyota Corolla Fiyat Listesi: 1.5 Vision, Dream, Flame ve Passion...

Toyota Corolla fiyat listesi 2024 yılının ilk haftasında sıfır araba alacak birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. Japon otomobil devi Toyota'nın tüm dünyada en çok satış yaptığı araba modeli olan Corolla, 2024 fiyat listesiyle Türkiye pazarında yerini aldı. Tasarım, yakıt ve sağlamlık konusunda kullanıcıların tercih sebebi olan Corolla, ocak ayına özel kampanyalı fiyatı ile 1.039.500 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor. Peki, Toyota Corolla 2024 fiyatları ne kadar oldu? İşte tüm paketlerin güncel fiyatı listesi.

15:19 - 4/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Toyota Corolla 2024 fiyat listesi
Toyota Corolla 2024 fiyat listesi

Toyota Corolla Ocak 2024 fiyat listesi güncellendi. Türkiye’de en çok satılan arabalar arasında yer alan Toyota Corolla 2024 fiyatları yeni yıla girilmesiyle birlikte araştırılıyor. Performans, konfor ve güvenliği aynı çizgide buluşturan Corolla, tasarım ve sürüş keyfi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yeni yılda ocak ayına özel kampanyalı sıfır araç fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Ocak 2024 Toyota Corolla ne kadar oldu? İşte detaylar.

TOYOTA COROLLA FİYAT LİSTESİ OCAK 2024

Versiyon
Tavsiye Edilen 2024 MY Liste Fiyatları (TL)
/
Tavsiye Edilen Ocak Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı 2024 MY Fiyatları* (TL)

1.5 Vision Multidrive S 1.219.500 TL 1.039.500 TL

1.5 Dream Multidrive S 1.334.500 TL 1.178.000 TL

1.5 Dream X-Pack Multidrive S 1.416.000 TL 1.259.500 TL

1.5 Flame X-Pack Multidrive S 1.501.500 TL 1.345.000 TL

1.5 Passion X-Pack Multidrive S 1.622.500 TL 1.466.000 TL

Metalik ve Sedefli Metalik Renk Farkları
Versiyon
Tavsiye Edilen 2024 MY Liste Fiyatları (TL)
/
Tavsiye Edilen Ocak Ayına Özel
Sınırlı Sayıda Kampanyalı 2024 MY Fiyatları* (TL)

%80 ÖTV'li versiyonlarda 9.000 9.000




#Toyota
#Corolla
#sıfır araç fiyatları
27 dakika önce
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