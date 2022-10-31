Toz taşınımı hangi illerde görülecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısında bulundu. İşte toz taşınımı görülecek iller...

TOZ TAŞINIMI HANGİ İLLERDE YAŞANACAK?

Meteoroloji, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'ya yönelik sadı kodlu toz taşınımı uyarısı yaptı.

Meteoroloji açıklamasına göre, bugün sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz (Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş) ile Güneydoğu Anadolu'da (Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman) Suriye kaynaklı toz taşınımı bekleniyor.

ÜÇ BÜYÜK KENTTE YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Üç büyük kentteki tahminlere göre İstanbul'da bugün sis oluşumu beklenirken, en düşük hava sıcaklığının en düşük 10, en yüksek 20 derece olması öngörülüyor.

Ankara'da yarın parçalık bulutlu, en düşük 6 derece, en yüksek 18 derece sıcaklık bekleniyor.

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İzmir'de ise az bulutlu bir hava bekleniyor. En düşük sıcaklık 11, en yüksek 25 derece olacak.

TOZ TAŞINIMI NEDEN OLUR?

Toz taşınımının temel nedeni, kuraklık ve çölleşme olarak belirtiliyor. Dünyadaki başlıca toz kaynak alanları Afrika (Sahra çölü), Asya (Gobi ve Taklamakan), Arabistan Yarımadası, Güney Amerika ile Avustralya'da bulunan çöllerdir.

Türkiye, Orta Doğu ve Afrika kaynaklı çöl tozlarından etkileniyor. Ülkemize olan toz taşınımı, Basra alçak basınç merkezinin daha etkili olduğu İlkbahar, Sonbahar ve yaz aylarında daha yoğun gerçekleşiyor. Suriye ve Irak sınırına yakın yerleşimlerimiz başta olmak üzere, Güneydoğu Anadolu bölgemiz toz taşınımından en fazla etkilenen yöremizdir.

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