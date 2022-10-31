Özgün Toz taşınımı hangi illerde görülecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı
ÖZGÜN HABERLER

Toz taşınımı hangi illerde görülecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı

Meteoroloji, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yer alan 9 il için toz taşınımı uyarısında bulundu. Bununla birlikte çamur şeklinde yağış gibi yağışlara karşı da dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Bu gelişmenin ardından toz taşınımı hakkındaki bilgiler merak ediliyor. Toz taşınımı hangi illerde görülecek? İşte Meteoroloji'nin toz taşınımı konusunda uyardığı 9 il...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Toz taşınımı görülecek iller: Meteorolojiden 9 il için toz taşınımı uyarısı...
Toz taşınımı yaşanacak iller

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısında bulundu. İşte toz taşınımı görülecek iller...

TOZ TAŞINIMI HANGİ İLLERDE YAŞANACAK?

Meteoroloji, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'ya yönelik sadı kodlu toz taşınımı uyarısı yaptı.

Meteoroloji açıklamasına göre, bugün sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz (Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş) ile Güneydoğu Anadolu'da (Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman) Suriye kaynaklı toz taşınımı bekleniyor.

ÜÇ BÜYÜK KENTTE YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Üç büyük kentteki tahminlere göre İstanbul'da bugün sis oluşumu beklenirken, en düşük hava sıcaklığının en düşük 10, en yüksek 20 derece olması öngörülüyor.

Ankara'da yarın parçalık bulutlu, en düşük 6 derece, en yüksek 18 derece sıcaklık bekleniyor.

İzmir'de ise az bulutlu bir hava bekleniyor. En düşük sıcaklık 11, en yüksek 25 derece olacak.

TOZ TAŞINIMI NEDEN OLUR?

Toz taşınımının temel nedeni, kuraklık ve çölleşme olarak belirtiliyor. Dünyadaki başlıca toz kaynak alanları Afrika (Sahra çölü), Asya (Gobi ve Taklamakan), Arabistan Yarımadası, Güney Amerika ile Avustralya'da bulunan çöllerdir.

Türkiye, Orta Doğu ve Afrika kaynaklı çöl tozlarından etkileniyor. Ülkemize olan toz taşınımı, Basra alçak basınç merkezinin daha etkili olduğu İlkbahar, Sonbahar ve yaz aylarında daha yoğun gerçekleşiyor. Suriye ve Irak sınırına yakın yerleşimlerimiz başta olmak üzere, Güneydoğu Anadolu bölgemiz toz taşınımından en fazla etkilenen yöremizdir.

Meteoroloji'den 9 şehre toz taşınımı uyarısı! Toz taşınımı nedir, neden olur?
ÖZGÜN
Meteoroloji'den 9 şehre toz taşınımı uyarısı! Toz taşınımı nedir, neden olur?
Bakırköyde korkunç olay

Bakırköy'de korkunç olay

​Köprüye çarpan TIR otomobilin üstüne devrildi.
Acil serviste duygulandıran görüntü

Acil serviste duygulandıran görüntü

'Hastane kirlenmesin' diye ayakkabılarını çıkardılar.
India Foundation Direktörü Bansal: Türkiye ve Hindistan beraber hareket edebilir

Anayasa değişikliği ile aile kurumunu korumayı hedefliyoruz.

Türkiye'de ilk kez rastlandı

Türkiye'de ilk kez rastlandı

41,5 milyon yıllık ağaç fosilleri bulundu.

Gemlik Kampüsü'nün açılışı tarihi karşılaştırmalara sahne oldu.

​20 metrelik mesafe için 200 metre yürüyorlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.