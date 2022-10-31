Meteoroloji'den 9 şehre toz taşınımı uyarısı! Toz taşınımı nedir, neden olur?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Pazartesi günü Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu için Suriye kaynaklı toz taşınımı uyarısında bulundu. Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş ile Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman'da etkili olacak olan toz taşınımı nedeniyle ulaşımda aksamalar ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklar yaşanabilir.

TOZ TAŞINIMI NEDİR?

Çöllerde oluşan büyük toz parçacıkları yakın mesafede çökerken küçük toz parçacıkları daha uzak alanlara ulaşır. Bu duruma da toz taşınımı denebilir. Toz taşınımı Dünya ekosistemi için büyük önem taşımaktadır.

TOZ TAŞINIMI NEDEN OLUR?

Toz taşınımının temel nedeni kuraklık ve çölleşmedir.

Türkiye ve çevresindeki çöl (Sahra, Arabistan gibi) ve yarı-kurak alanlardan kalkan toz aerosollerin taşınması, iklim, kara ve deniz ekosistemleri ile insan faaliyetleri ve sağlığı açısından önemlidir.

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Türkiye, Orta Doğu ve Afrika kaynaklı çöl tozlarından etkilenmektedir. Ülkemize olan Toz Taşınımı, Basra alçak basınç merkezinin daha etkili olduğu İlkbahar, sonbahar ve yaz aylarında daha yoğun gerçekleşmektedir.

Ayrıca, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), başlıca iklim değişkenlerinden biri olan atmosferik aerosollerin çok önemli bir bileşeni olarak tozu kabul etmektedir. Bölgemizde yer alan ülkeler, toz fırtınasına yüksek derecede maruz kalmakta ve ciddi boyutta etkilenmektedir.

TOZ TAŞINIMININ ZARARLARI NELERDİR?

Solunum yolu ve kalp rahatsızlığı bulunanlar ile yaşlı ve çocuklar, toz taşınımından en fazla etkilenen kesimdir.

Afrika’da yapılan çalışmalar, çocuklarda görülen menenjit vakaları ile toz fırtınaları arasında önemi bir bağ olduğunu göstermiştir.

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Toz fırtınaları, hava ve deniz ulaşımını da olumsuz yönde etkilemektedir.

Toz kaynak alanlarına yakın bölgelerde, fırtınaların yaşandığı dönemlerde havaalanları kapatılmakta, karayolu ulaşımında ise büyük sorunlar yaşanmaktadır.

9 İL İÇİN TOZ TAŞINIMI UYARISI

Meteoroloji, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'ya yönelik sadı kodlu toz taşınımı uyarısı yaptı.

Meteoroloji açıklamasına göre, bugün sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz (Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş) ile Güneydoğu Anadolu'da (Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman) Suriye kaynaklı toz taşınımı bekleniyor.