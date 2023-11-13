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2023-TR-YÖS/2 temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı yayınlandı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS/2) yapıldı. ÖSYM, 2023-TR-YÖS/2 temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u yayımlandı. Peki TR-YÖS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.

11:11 - 13/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS/2) soru ve cevapları

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS/2) soru ve cevapları

2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2023-TR-YÖS/2) başvuruları
tarafından 15-28 Eylül 2023 tarihi arasında yapılmıştı. TR-YÖS/2, 17 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil 14 ülkede toplam 35 sınav merkezinde uygulandı. TR-YÖS/2'ye 8 bin 927 aday katıldı.

2023-TR-YÖS/2 SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?

Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça, Arapça dillerinde yapılan TR-YÖS için 43 binadaki 412 salon kullanıldı. Öte yandan ÖSYM'nin internet sayfasından, 2023-TR-YÖS/2 temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u yayımlandı.

YÖS NEDİR?

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı, Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında okumak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri bir sınavdır.

#TR-YÖS/2
#TR-YÖS/2 soruları
#ösym
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