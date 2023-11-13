T3 Vakfı burs başvurusu sonuçları öğrenciler tarafından merak konusu. Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs programı ile 5 bin öğrenciye 3 bin TL’ye varan burs imkanı sunuluyor. T3 Vakfı burs başvurularında son tarih 13 Kasım. Peki T3 Vakfı bursu ne zaman açıklanacak? 2023-2024 T3 Vakfı burs sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İşte detaylar.