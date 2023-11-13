Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS/2) soru ve cevapları
2023-TR-YÖS/2 SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?
Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça, Arapça dillerinde yapılan TR-YÖS için 43 binadaki 412 salon kullanıldı. Öte yandan ÖSYM'nin internet sayfasından, 2023-TR-YÖS/2 temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u yayımlandı.
YÖS NEDİR?
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı, Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında okumak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri bir sınavdır.