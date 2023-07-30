Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor AEK ile hazırlık maçı yapacak. Trabzonspor AEK maçı saat kaçta hangi kanalda gibi soruların yanıtı da belli oldu.

Trabzonspor AEK maçı ne zaman, maç saat kaçta?

Trabzonspor AEK hazırlık maçı, 30 Temmuz 2023 Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.

Trabzonspor AEK hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor AEK mücadelesi A Spor ekranlarından yayımlanacak. Karşılaşma, Akyazı Stadyumu'nda oynanacak.

Trabzonspor AEK maçı canlı izle

Trabzonspor AEK hazırlık maçını canlı izlemek için tıklayın

Trabzonspor hazırlık maçı sonuçları

Slovenya'da yoğun tempoyla hazırlık kampı gerçekleştiren bordo mavililer 5 takımla hazırlık maçı yaptı. Bu karşılaşmalarda 1 mağlubiyet 2 beraberlik ve 2 galibiyet alan Trabzonspor son iki maçında galip geldi.

İşte maç sonuçları;

Trabzonspor 0-2 Hajduk Split

Trabzonspor 2-2 MOL Fehervar

Trabzonspor 2-2 Celje

Trabzonspor 4-1 Rabotnicki

Trabzonspor 4-0 Kranj

İki Ekip 2019’da Avrupa Ligi Elemelerinde Karşılaştı

İki ekip daha önce Avrupa Ligi elemelerinde karşı karşıya geldi. Yunanistan’da temsilcimiz Trabzonspor, karşılaşmayı 3-1 kazandı. Trabzon’da ise 2-0’lık sonuçla AEK galip geldi. O dönem devredeki deplasman golü kuralı sayesinde adını gruplara yazdıran temsilcimiz Trabzonspor oldu.

AEK Atina'nın takım değeri

Bordo mavili ekibe konuk olacak Yunan temsilcisi AEK Atina'nın kadro değeri 57 milyon Euro olarak gösteriliyor.

AEK Atina, geçtiğimiz sezon Yunanistan Ligi'ni lider Panathinaikos'un 2 puan gerisinde 2. sırada kapatmış, play off turunda ise şampiyonluğa uzanmıştı.

Yeni sezonda ligler ne zaman başlayacak?

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de müsabakalar 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.



