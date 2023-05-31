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Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 3 Haziran Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Trabzonspor Alanyaspor maçının saati ve bilet fiyatları netleşti.

15:16 . 31/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Trabzonspor Alanyaspor

Trabzonspor Alanyaspor

Süper Lig'in 36. haftasında Giresunspor'u 4-2 yenerek moral bulan Trabzonspor, 37. haftada oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

TRABZONSPOR- ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor, Alanyaspor maçı 3 Haziran Cumartesi saat 19.00’da Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu’nda oynanacak.

Trabzonspor Alanyaspor Maçı Bilet Fiyatları Açıklandı

Trabzonspor sezonun son iç saha maçında Alanyaspor'u konuk edecek.

Trabzonspor'un ligin 37. haftasında oynayacağı Alanyaspor maçı biletleri satışa sunuldu.

3 Haziran Cumartesi saat 19.00’da Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu’nda oynanacak maçın bilet fiyatları şu şekilde belirlendi;

VIP PLATINUM: 400 TL

VIP GOLD: 200 TL

VIP SILVER: 100 TL

BATI TRİBÜN: 60 TL

DOĞU TRİBÜN: 50 TL

Kombine sahiplerinin biletlerini devretmesi durumunda;

FIRTINA TRİBÜN: 50 TL

KALE ARKASI TRİBÜN: 50 TL

DEPLASMAN TRİBÜN BİLET FİYATI

MİSAFİR TAKIM TRİBÜN: 50 TL



#Trabzonspor
#alanyaspor
#süper lig
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