Trabzonspor Alanyaspor
Süper Lig'in 36. haftasında Giresunspor'u 4-2 yenerek moral bulan Trabzonspor, 37. haftada oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı.
TRABZONSPOR- ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trabzonspor, Alanyaspor maçı 3 Haziran Cumartesi saat 19.00’da Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu’nda oynanacak.
Trabzonspor Alanyaspor Maçı Bilet Fiyatları Açıklandı
Trabzonspor sezonun son iç saha maçında Alanyaspor'u konuk edecek.
Trabzonspor'un ligin 37. haftasında oynayacağı Alanyaspor maçı biletleri satışa sunuldu.
3 Haziran Cumartesi saat 19.00’da Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu’nda oynanacak maçın bilet fiyatları şu şekilde belirlendi;
VIP PLATINUM: 400 TL
VIP GOLD: 200 TL
VIP SILVER: 100 TL
BATI TRİBÜN: 60 TL
DOĞU TRİBÜN: 50 TL
Kombine sahiplerinin biletlerini devretmesi durumunda;
FIRTINA TRİBÜN: 50 TL
KALE ARKASI TRİBÜN: 50 TL
DEPLASMAN TRİBÜN BİLET FİYATI
MİSAFİR TAKIM TRİBÜN: 50 TL