Trabzonspor - Kayserispor Maç Kadrosu
Spor Toto Süper Lig 27. haftasında Trabzonspor ve Kayserispor karşı karşıya geliyor. Maç kadrosu ve muhtemel 11’lere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
TRABZONSPOR
1 Uğurcan Çakır
3 Marc Bartra
13 Vitor Hugo
19 Stryger Larsen
33 Bruno Peres
6 Manolis Siopis
10 Abdülkadir Ömür
29 Enis Bardhi
34 Doğucan Haspolat
61 Yusuf Yazıcı
30 Maxi Gomez
KAYSERİSPOR
25 Bilal Bayazit
4 Dimitrios Kolovetsios
54 Arif Kocaman
6 Ali Karimi
10 Olivier Kemen
11 Gökhan Sazdağı
80 Anthony Uzodimma
88 Gustavo Campanharo
7 Miguel Cardoso
20 Carlos Mane
27 Mame Thiam