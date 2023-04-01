Trabzonspor - Kayserispor Maç Kadrosu

Spor Toto Süper Lig 27. haftasında Galatasaray evinde Adana Demirspor’u ağırlıyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçı hakem Ali Şansalan yönetecek. Oynadıkları son 4 maçta 2 beraberlik ve birer galibiyeti bulunan iki takımında bu akşam hedefi mutlak galibiyet olacak. Futbolseverler Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray’ın ve Vincenzo Montella yönetimindeki Adana Demirspor’un nasıl bir ilk 11’le sahaya çıkacağını merak ediyor. Galatasaray - Adana Demirspor maç kadrosu ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.