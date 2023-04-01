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Spor Toto Süper Lig 27. haftasında Trabzonspor Kayserispor'u ağırlıyor

Spor Toto Süper Lig 27. haftasında Trabzonspor evinde Kayserispor’u ağırlıyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Kayserispor'u konuk ettiği son beş Süper Lig maçının dördünü kazanan Trabzonspor’un, Orhan Ak yönetiminde nasıl bir ilk 11’le maça çıkacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte Trabzonspor - Kayserispor maç kadrosu ve muhtemel 11’leri.

14:43 . 1/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Trabzonspor - Kayserispor Maç Kadrosu

Trabzonspor - Kayserispor Maç Kadrosu

Spor Toto Süper Lig 27. haftasında Trabzonspor ve Kayserispor karşı karşıya geliyor. Maç kadrosu ve muhtemel 11’lere haberimizden ulaşabilirsiniz.

TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

TRABZONSPOR

1 Uğurcan Çakır

3 Marc Bartra

13 Vitor Hugo

19 Stryger Larsen

33 Bruno Peres

6 Manolis Siopis

10 Abdülkadir Ömür

29 Enis Bardhi

34 Doğucan Haspolat

61 Yusuf Yazıcı

30 Maxi Gomez

KAYSERİSPOR

25 Bilal Bayazit

4 Dimitrios Kolovetsios

54 Arif Kocaman

6 Ali Karimi

10 Olivier Kemen

11 Gökhan Sazdağı

80 Anthony Uzodimma

88 Gustavo Campanharo

7 Miguel Cardoso

20 Carlos Mane

27 Mame Thiam

SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU






#Trabzonspor
#Kayserispor
#Spor Toto Süper Lig
#27. hafta
#Orhan Ak
#Erkan Özdamar
29 dakika önce
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