Trendyol Süper Lig 13. hafta beIN Sports maç özetleri

Fenerbahçe, Süper Lig 13. hafta karşılaşmasında evinde Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Eski hakem ve futbol yorumcuları, karşılaşmanın 54. dakikasında gündem olan tartışmalı penaltı pozisyonunu değerlendirdi.