|
Özgün

Trendyol Süper Lig 13. hafta Maç Özetleri ve Güncel Puan Durumu

Trendyol Süper Lig 13. hafta kapanış maçları bugün oynanacak. Başakşehir FK evinde Pendikspor’u, Sivasspor ise evinde Trabzonspor’u ağırlayacak. Lider Fenerbahçe dün akşam evinde Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup etti. Galatasaray ise Alanyaspor’u evinde 4-0’lık farklı skorla yendi. Beşiktaş ise deplasmanda Samsunspor’u 2-1’lik skorla devirdi. Trendyol Süper Lig 13. hafta beIN Sports maç özetlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

10:36 - 27/11/2023 Monday
Güncelleme: 10:41 - 27/11/2023 Monday
Yeni Şafak
Trendyol Süper Lig 13. hafta beIN Sports maç özetleri

Trendyol Süper Lig 13. hafta beIN Sports maç özetleri

13. hafta maçları bugün oynanacak Başakşehir - Pendikspor, Sivasspor - Trabzonspor karşılaşmaları ile tamamlanacak. Ligin 13. haftasında lider
evinde Karagümrük’ü yenerek 34 puanla ulaştı. Galatasaray ise Alanyaspor’u farklı mağlup ederek aynı puanla 2. sırada yer aldı.
zorlu Samsunspor deplasmanından 2-1 galip ayrılarak zirve yarışında bende varım dedi ve 3. sırada yer aldı. Trendyol Süper Lig 13. hafta beIN Sports toplu maç özetlerini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

TRENDYOL SÜPERLİG 13. HAFTA BEIN SPORTS MAÇ ÖZETLERİ

25 KASIM CUMARTESİ

İSTANBULSPOR A.Ş. 2 - 1 ATAKAŞ HATAYSPOR maç özetini izlemek için
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 0 - 1 MKE ANKARAGÜCÜ maç özetini izlemek için
TÜMOSAN KONYASPOR 2 - 0 KASIMPAŞA A.Ş. maç özetini izlemek için
GALATASARAY A.Ş. 4 - 0 CORENDON ALANYASPOR maç özetini izlemek için

26 KASIM PAZAR

MONDİHOME KAYSERİSPOR 1 - 1 YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. maç özetini izlemek için
YILPORT SAMSUNSPOR 1 - 2 BEŞİKTAŞ A.Ş. maç özetini izlemek için
BITEXEN ANTALYASPOR 0 - 0 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. maç özetini izlemek için
FENERBAHÇE A.Ş. 2 - 1 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK maç özetini izlemek için

27 KASIM PAZARTESİ

RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ - SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. maç özetini izlemek için
EMS YAPI SİVASSPOR - TRABZONSPOR A.Ş. maç özetini izlemek için

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI





#Trendyol Süper Lig
#beIN Sports
#maç özetleri
2 hours ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Atatürk Üniversitesi ara sınav cevap anahtarı 2023