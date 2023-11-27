Trendyol Süper Lig 13. hafta beIN Sports maç özetleri
13. hafta maçları bugün oynanacak Başakşehir - Pendikspor, Sivasspor - Trabzonspor karşılaşmaları ile tamamlanacak. Ligin 13. haftasında lider
evinde Karagümrük’ü yenerek 34 puanla ulaştı. Galatasaray ise Alanyaspor’u farklı mağlup ederek aynı puanla 2. sırada yer aldı.
zorlu Samsunspor deplasmanından 2-1 galip ayrılarak zirve yarışında bende varım dedi ve 3. sırada yer aldı. Trendyol Süper Lig 13. hafta beIN Sports toplu maç özetlerini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
TRENDYOL SÜPERLİG 13. HAFTA BEIN SPORTS MAÇ ÖZETLERİ
TRENDYOL SÜPERLİG 13. HAFTA BEIN SPORTS MAÇ ÖZETLERİ
25 KASIM CUMARTESİ
25 KASIM CUMARTESİ
26 KASIM PAZAR
26 KASIM PAZAR
27 KASIM PAZARTESİ
27 KASIM PAZARTESİ
RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ - SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. maç özetini izlemek için
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
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2 hours ago