TRT 1 canlı izle 30 Nisan: Şampiyonlar Ligi yarı final maçı TRT 1 canlı izleme linki

TRT 1 ekranlarında bu akşam futbol gecesi yaşanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile Inter Lluís Companys Olimpiyat Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. İki güçlü ekibin zorlu mücadelesi saat 22.00'da TRT 1'de naklen ve şifresiz izleyici ile buluşacak. Tüm dünyanın yakından takip edeceği karşılaşmayı TRT 1'den şifresiz canlı izleme için ve uydu frekans ayarlarını yapmak için haberimizdeki bilgilere bakmanız yeterli. İşte Barcelona-Inter maçı TRT 1 canlı izleme linki.