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TRT 1 canlı izle 30 Nisan: Şampiyonlar Ligi yarı final maçı TRT 1 canlı izleme linki

TRT 1 canlı izle 30 Nisan: Şampiyonlar Ligi yarı final maçı TRT 1 canlı izleme linki

21:3030/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TRT'de yayınlanıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TRT'de yayınlanıyor

TRT 1 canlı izleme ekranında bu akşam Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile Inter yarı final ilk maçında karşı karşıya gelecek. TRT ekranlarından şifresiz olarak naklen futbolseverler ile buluşacak karşılaşma saat 22.00'da başlayacak. İşte TRT1 canlı yayın izleme linki ve Şampiyonlar Ligi maçlarından son gelişmeler.

TRT 1 ekranlarında bu akşam futbol gecesi yaşanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile Inter Lluís Companys Olimpiyat Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. İki güçlü ekibin zorlu mücadelesi saat 22.00'da TRT 1'de naklen ve şifresiz izleyici ile buluşacak. Tüm dünyanın yakından takip edeceği karşılaşmayı TRT 1'den şifresiz canlı izleme için ve uydu frekans ayarlarını yapmak için haberimizdeki bilgilere bakmanız yeterli. İşte Barcelona-Inter maçı TRT 1 canlı izleme linki.


BARCELONA-INTER MAÇI TRT 1'DEN NAKLEN YAYINLANACAK

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Barcelona-Inter arasındaki dev maç TRT 1'den canlı yayınlanacak. Saat 22.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Clement Turpin yönetecek.


ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YARI FİNAL MAÇLARI SÜRÜYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final turu, 29 Nisan Salı ve 30 Nisan Çarşamba günü oynanacak ilk maçlarla başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk maçları, 29 Nisan Salı ve 30 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Rövanş müsabakaları ise 6-7 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Organizasyonun bu turunda rakiplerini eleyen takımlar adını finale yazdıracak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final karşılaşmalarının (TSİ) programı şu şekilde:

29 Nisan Salı 22.00 Arsenal - Paris Saint-Germain

30 Nisan Çarşamba 22.00 Barcelona - Inter
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