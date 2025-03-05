TRT 1 canlı yayınında bu akşam Feyenoord Inter maçı yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Feyenoord ile Inter kozlarını paylaşacak. Saat 20.45'te başlayacak maç TRT 1'den şifresiz olarak canlı izlenebilecek.





FEYENOORD-INTER MAÇI TRT1'DEN NAKLEN YAYINLANIYOR





Şampiyonlar Ligi son 16 turu heyecanı devam ediyor. Bu akşam oynanacak Feyenoord-Inter maçını TRT1'den canlı olarak izlemek mümkün.





TRT'nin resmi internet adresinde (www.trt1.com.tr) yer alan yayın akışı bilgisi şu şekilde; UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Karşılaşması "Feyenoord-Inter"

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 karşılaşması TRT 1‘de devam ediyor. "Feyenoord-Inter" karşılaşması 05 Mart Çarşamba günü saat 20.45’de canlı yayınla TRT 1 ekranlarında futbolseverlerle buluşuyor. Yayin Tarihi: 05 Mart 2025, Çarşamba - 20.45





TRT FREKANS AYARLAMA NASIL YAPILIR?

Uydu Adı Frekans POL Sembol FEC

TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.958 11.958 V 27500 5/6

TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.096 11.096 H 30000 5/6





TRT YAYIN AKIŞI 5 MART

06.05 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

07.00 Benim Güzel Ailem

10.05 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.25 Vefa Sultan

15.45 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

16.15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18.00 Ramazan Sevinci

19.20 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Maç Önü

20.45 UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Karşılaşması "Feyenoord-Inter"

23.00 UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Karşılaşması "Benfica-Barcelona"

01.00 Bir Zamanlar İstanbul

02.55 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

04.30 Sahur Bereketi





UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HEYECAN DEVAM EDİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçları dün oynanan 4 karşılaşma ile başladı. Gecenin dikkat çeken maçında iki İspanyol ekibi karşı karşıya geldi. Real Madrid, derbi maçta sahasında konuk ettiği Atletico Madrid'i 2-1 ile geçerek deplasmandaki maç öncesi avantajın sahibi oldu. Bu maçta ev sahibi ekip, 4'üncü dakikada Rodrygo ile öne geçerken, bu gole cevap 32'nci dakikada Julian Alvarez'den geldi. 55'inci dakikada Brahim Diaz'ın golüyle tekrar öne geçen Real Madrid maçı 2-1 kazandı.





ARSENAL, PSV'Yİ FARKLI MAĞLUP ETTİ

Hollanda ekibi PSV Eindhoven, sahasında konuk ettiği İngiltere ekibi Arsenal'e farklı mağlup oldu. Rakibini 7-1 mağlup eden Arsenal, tur kapısını araladı. Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 18'inci dakikada Jurrien Timber, 21'inci dakikada Ethan Nwaneri, 31'inci dakikada Mikel Merino, 47 ile 73'üncü dakikada Martin Odegaard, 48'inci dakikada Leandro Trossard ve 85'inci dakikada Riccardo Calafiori attı. Ev sahibi PSV'nin golü 43'üncü dakikada penaltıdan Noa Lang'dan geldi.





BORUSSIA DORTMUND İLE LILLE YENİŞEMEDİ

Almanya temsilcisi Borussia Dortmund, sahasında Fransız ekibi Lille'i konuk etti. Borussia Dortmund, 1-0 öne geçse de skoru koruyamadı ve maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Borussia Dortmund'un golünü 22'nci dakikada Karim Adeyemi atarken, Lille'in golü 68'inci dakikada Hakon Haraldsson'dan geldi.





ASTON VILLA DEPLASMANDAN AVANTAJLI DÖNÜYOR