UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında bu akşam Fenerbahçe evinde Anderlecht ile Galatasaray ise AZ Alkmaar deplasmanında 3 puan peşinde. İki temsilcimizin Avrupa'daki karşılaşmaları bu akşam TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Maçlardan son gelişmeleri ve TRT 1 canlı izleme sayfasını sizler için hazırladık.
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. TRT 1'de yayınlanacak bu akşamki maçlar için futbolseverler ekranların başında olacak. Fenerbahçe-Anderlecht ve AZ Alkmaar-Galatasaray maçları bu akşam TRT1'den canlı izlenebilecek.
TRT 1 HANGİ KANALLARDA, FREKANS AYARI NEDİR?
TRT 1 kanalını canlı izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilir ve TRT'nin resmi internet adresi olan trt.net.tr'de yer alan frekans ayarlarını kullanabilirsiniz.
TRT 1 FREKANS AYARLARI
Yayın Türü: HD
Kapsama Alanı: Türkiye - Orta Asya
Frekans: 11958 MHz
Sembol Oranı (SR): 27500
FEC: 5/6
Paket: TRT Paketi
Yayın Türü: SD
Kapsama Alanı: Türkiye - Orta Asya
Frekans: 11096 MHz
Sembol Oranı (SR): 30000
FEC: 5/6
Paket: TRT Paketi
Yayın Türü: SD
Kapsama Alanı: Türkiye - Avrupa
Frekans: 11919 MHz
Sembol Oranı (SR): 24444
FEC: 3/4
Paket: TRT Paketi
Yayın Türü: HD
Kapsama Alanı: Türkiye - Avrupa
Frekans: 11054 MHz
Sembol Oranı (SR): 30000
FEC: 3/4
Paket: TRT HD Paketi
SD Yayın
Kapsama Alanı: Türkiye - Avrupa
Frekans: 11492 MHz
Sembol Oranı (SR): 30000
FEC: 3/4
Platform: Digiturk
HD Yayın
Kapsama Alanı: Türkiye - Avrupa
Frekans: 10928 MHz
Sembol Oranı (SR): 30000
FEC: 5/6
Platform: Digiturk
SD Yayın
Kapsama Alanı: Kuzey Amerika
Frekans Aralığı: 11960 - 11867 MHz
TRT Vericiler
Yayın Türü: SD
Kapsama Alanı: Türkiye
SD Yayın
Kapsama Alanı: Türkiye - Avrupa
Kanal: 23
HD Yayın
Kapsama Alanı: Türkiye - Avrupa
Kanal: 323
SD Yayın
Kapsama Alanı: Türkiye - Avrupa
Kanal: 426
HD Yayın
Kapsama Alanı: Türkiye - Avrupa
Kanal: 26
SD Yayın
Kapsama Alanı: Türkiye
Kanal: 900
HD Yayın
Kapsama Alanı: Türkiye
Kanal: 22
Analog Kablo
SD Yayın
Kapsama Alanı: Türkiye
Kanal: S04
Tivibu
SD Yayın – Kanal: 22
HD Yayın – Kanal: 9
GizzMedia
Yayın Türü: SD
Kapsama Alanı: Avrupa
AtaLine
Yayın Türü: SD
Kapsama Alanı: Hollanda
Yayın Türü: SD
Kapsama Alanı: Web Ağı
Yayın Türü: SD
Kapsama Alanı: Web Ağı
GSM ve Mobil Platformlar
Yayın Türü: SD
Kapsama Alanı: GSM Ağı
FENERBAHÇE-ANDERLECHT İLK 11
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turundaki Fenerbahçe-Anderlecht müsabakasının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Ülker
Hakemler: Nikola Dabanovic, Vladan Todorovic, Srdan Jovanovic (Karadağ)
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Kostic, Szymanski, Fred, Amrabat, Tadic, En-Nesyri, Dzeko
Anderlecht: Coosemans, Sardella, Hey, Adryelson, Augustinsson, De Greef, Dendoncker, Leoni, Huerta, Stroeykens, Vazquez
UEFA Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Ligi'nde 11,12 ve 13 Şubat tarihlerinde oynanacak 21 karşılaşma canlı yayınla TRT 1, TRT Spor, TRT Radyo 1 ve tabii platformundan futbolseverlerle buluşacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa'nın yayın haklarını 3 yıllığına alan TRT, futbolseverlere bu büyük heyecanı yaşatmaya devam ediyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden Türk takımları başta olmak üzere bazı karşılaşmalar TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından ücretsiz olarak izleyiciyle buluşurken diğer tüm yabancı takımların karşılaşmaları tabii platformundan izlenebilecek.
13 Şubat Perşembe
20.45 Fenerbahçe -Anderlecht
20.45 Saint Gılloıse -Ajax
20.45 Midtjylland - Real Socıedad
20.45 Ferencvaros - Vıktoria Plzen
23.00 Az Alkmaar - Galatasaray
23.00 Porto -Roma
23.00 Twente - Bodo/Glımt
23.00 Paok -Fcsb