UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. TRT 1'de yayınlanacak bu akşamki maçlar için futbolseverler ekranların başında olacak. Fenerbahçe-Anderlecht ve AZ Alkmaar-Galatasaray maçları bu akşam TRT1'den canlı izlenebilecek.





TRT 1 HANGİ KANALLARDA, FREKANS AYARI NEDİR?

TRT 1 kanalını canlı izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilir ve TRT'nin resmi internet adresi olan trt.net.tr'de yer alan frekans ayarlarını kullanabilirsiniz.





TRT 1 FREKANS AYARLARI





Türksat Uyduları (42°E) Türksat 4A

Yayın Türü: HD

Kapsama Alanı: Türkiye - Orta Asya

Frekans: 11958 MHz

Sembol Oranı (SR): 27500

FEC: 5/6

Paket: TRT Paketi

Türksat 3A

Yayın Türü: SD

Kapsama Alanı: Türkiye - Orta Asya

Frekans: 11096 MHz

Sembol Oranı (SR): 30000

FEC: 5/6

Paket: TRT Paketi

Türksat 2A

Yayın Türü: SD

Kapsama Alanı: Türkiye - Avrupa

Frekans: 11919 MHz

Sembol Oranı (SR): 24444

FEC: 3/4

Paket: TRT Paketi

Türksat 3A

Yayın Türü: HD

Kapsama Alanı: Türkiye - Avrupa

Frekans: 11054 MHz

Sembol Oranı (SR): 30000

FEC: 3/4

Paket: TRT HD Paketi

Eutelsat W3A Uydusu (7°E)

SD Yayın

Kapsama Alanı: Türkiye - Avrupa

Frekans: 11492 MHz

Sembol Oranı (SR): 30000

FEC: 3/4

Platform: Digiturk

HD Yayın

Kapsama Alanı: Türkiye - Avrupa

Frekans: 10928 MHz

Sembol Oranı (SR): 30000

FEC: 5/6

Platform: Digiturk

Galaxy19 (97°W) – 8 Saat Gecikmeli

SD Yayın

Kapsama Alanı: Kuzey Amerika

Frekans Aralığı: 11960 - 11867 MHz

Karasal Yayınlar

TRT Vericiler

Yayın Türü: SD

Kapsama Alanı: Türkiye

Dijital Platformlar

Digiturk

SD Yayın

Kapsama Alanı: Türkiye - Avrupa

Kanal: 23

HD Yayın

Kapsama Alanı: Türkiye - Avrupa

Kanal: 323

D-Smart

SD Yayın

Kapsama Alanı: Türkiye - Avrupa

Kanal: 426

HD Yayın

Kapsama Alanı: Türkiye - Avrupa

Kanal: 26

Dijital Kablo (Kablo TV)

SD Yayın

Kapsama Alanı: Türkiye

Kanal: 900

HD Yayın

Kapsama Alanı: Türkiye

Kanal: 22

Analog Kablo

SD Yayın

Kapsama Alanı: Türkiye

Kanal: S04

IPTV Yayınları

Tivibu

SD Yayın – Kanal: 22

HD Yayın – Kanal: 9

GizzMedia

Yayın Türü: SD

Kapsama Alanı: Avrupa

AtaLine

Yayın Türü: SD

Kapsama Alanı: Hollanda

Web TV Yayınları

TRT Sitesi

Yayın Türü: SD

Kapsama Alanı: Web Ağı

Tivibu

Yayın Türü: SD

Kapsama Alanı: Web Ağı

Mobil TV Yayınları

GSM ve Mobil Platformlar

Yayın Türü: SD

Kapsama Alanı: GSM Ağı

FENERBAHÇE-ANDERLECHT İLK 11





UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turundaki Fenerbahçe-Anderlecht müsabakasının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Ülker

Hakemler: Nikola Dabanovic, Vladan Todorovic, Srdan Jovanovic (Karadağ)

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Kostic, Szymanski, Fred, Amrabat, Tadic, En-Nesyri, Dzeko

Anderlecht: Coosemans, Sardella, Hey, Adryelson, Augustinsson, De Greef, Dendoncker, Leoni, Huerta, Stroeykens, Vazquez





UEFA HEYECANI TRT'DE





UEFA Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Ligi'nde 11,12 ve 13 Şubat tarihlerinde oynanacak 21 karşılaşma canlı yayınla TRT 1, TRT Spor, TRT Radyo 1 ve tabii platformundan futbolseverlerle buluşacak.





UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa'nın yayın haklarını 3 yıllığına alan TRT, futbolseverlere bu büyük heyecanı yaşatmaya devam ediyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden Türk takımları başta olmak üzere bazı karşılaşmalar TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından ücretsiz olarak izleyiciyle buluşurken diğer tüm yabancı takımların karşılaşmaları tabii platformundan izlenebilecek.





UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşamki maçlar;





13 Şubat Perşembe

20.45 Fenerbahçe -Anderlecht

20.45 Saint Gılloıse -Ajax

20.45 Midtjylland - Real Socıedad

20.45 Ferencvaros - Vıktoria Plzen

23.00 Az Alkmaar - Galatasaray

23.00 Porto -Roma

23.00 Twente - Bodo/Glımt

23.00 Paok -Fcsb



