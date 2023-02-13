Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen depremden etkilenen lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine TÜBİTAK'TAN burs desteği geldi.

TÜBİTAK'TAN DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE BURS DESTEĞİ

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin etkilediği Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde, afetten doğrudan etkilenen lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacıların TÜBİTAK Merkez ve Enstitülerinde yürütülen veya TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinde yer almalarını sağlamak amacıyla BİÇABA-Birlikte Çalışıp Birlikte Başaracağız Programını çağrıya açıyoruz.

Çağrı kapsamında proje süresi içerisinde olmak koşulu ile öğrenci ve doktora sonrası araştırmacılara verilecek destek süreleri aşağıdaki gibidir.

Lisans öğrencilerine en fazla 6 ay

Yüksek lisans (tezli) öğrencilerine en fazla 12 ay

Doktora öğrencilerine en fazla 24 ay

Doktora sonrası araştırmacılara en fazla 12 ay

Bu doğrultuda program başvuruları Proje Yürütücüsü Bilgi Girişi, Öğrenci-Doktora Sonrası Araştırmacı Başvuruları ve Proje Yürütücüsü Değerlendirmesi olmak üzere 3 aşamada aşağıdaki başvuru takvimine göre tamamlanacaktır.