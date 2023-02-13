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TÜBİTAK
Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen depremden etkilenen lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine TÜBİTAK'TAN burs desteği geldi.
6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin etkilediği Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde, afetten doğrudan etkilenen lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacıların TÜBİTAK Merkez ve Enstitülerinde yürütülen veya TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinde yer almalarını sağlamak amacıyla BİÇABA-Birlikte Çalışıp Birlikte Başaracağız Programını çağrıya açıyoruz.
Çağrı kapsamında proje süresi içerisinde olmak koşulu ile öğrenci ve doktora sonrası araştırmacılara verilecek destek süreleri aşağıdaki gibidir.
Lisans öğrencilerine en fazla 6 ay
Yüksek lisans (tezli) öğrencilerine en fazla 12 ay
Doktora öğrencilerine en fazla 24 ay
Doktora sonrası araştırmacılara en fazla 12 ay
Bu doğrultuda program başvuruları Proje Yürütücüsü Bilgi Girişi, Öğrenci-Doktora Sonrası Araştırmacı Başvuruları ve Proje Yürütücüsü Değerlendirmesi olmak üzere 3 aşamada aşağıdaki başvuru takvimine göre tamamlanacaktır.
BİÇABA programının ilk aşama başvuruları olan Proje Yürütücüsü Bilgi Girişi 13-24 Şubat 2023 tarihleri arasından alınmaya başlanacaktır. Bu kapsamda TÜBİTAK Merkez ve Enstitülerinde yürütülen veya TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerde (ARDEB, TEYDEB, BİDEB) görev alan proje yürütücüleri https://ebideb.tubitak.gov.tr üzerinden “BİÇABA-Birlikte Çalışıp Birlikte Başaracağız Programı-Proje Yürütücüsü Bilgi Girişi” programına girerek yürürlükte olan projelerine lisans, yüksek lisans, doktora öğrencisi ve/veya doktora sonrası araştırmacı talebi yapabilecektir.