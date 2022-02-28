TÜBİTAK Star bursu başvurusu nasıl yapılır? TÜBİTAK Star başvuru şartları neler?

TÜBİTAK’ın düzenlediği Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) hakkında şu bilgiler bulunuyor;

"Nitelikli insan kaynağının ülkemize kazandırılması hedefimiz doğrultusunda, lisans öğrencilerimizin Ar-Ge kültürü kazanmaları, araştırma ekosistemine ilk adımı atmaları ve araştırma yapmaya teşvik edilmeleri amacıyla STAR Programı hazırlanmıştır.

TÜBİTAK STAR BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

STAR**, Stajyer Araştırmacı Burs Programı kapsamında Lisans Öğrencilerine Yönelik Araştırma Projeleri çağrısına başvuran ve/veya bu programdan destek almaya hak kazanan ve destek alan kişilerle ilgili işlem ve yükümlülükleri kapsar. TÜBİTAK Merkez ve Enstitülerinde yürütülen veya TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerine star.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilir."

Başvurular BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (e-bideb.tubitak.gov.tr) üzerinden çevrim içi olarak yapılır. Elektronik başvuru sistemine yüklenen dosyaların açıldığının ve doğruluğunun başvuru sahibi tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir. Çevrim içi başvuru haricinde BİDEB’e e-posta/posta ile veya başvuruların kapanmasından sonra gönderilen belgeler değerlendirmeye alınmaz.

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TÜBİTAK STAR' A KİMLER BAŞVURABİLİR?

T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı kanunda geçen Mavi Kart sahibi olmak,

Herhangi bir kurum/kuruluşta tam veya kısmi zamanlı çalışmıyor olmak,

Türkiye’de lisans derecesi veren bir programda kayıtlı olmak,

OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olmak,

Özel öğrenci statüsünde olanlar ve pasif öğrenciler (kaydı dondurulmuş vb.) bu kapsamında bursiyer olamaz.