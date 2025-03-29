TÜİK Mart ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte TÜFE, TEFE beklentisi...

Mart ayı enflasyon beklenti anketi sonuçları belli oldu. Merkez Bankası ve AA Finans tarafından açıklanan verilere göre, Mart ayı enflasyonunun aylık bazda yüzde 2,87 artması bekleniyor. Yıllık enflasyonun ise Şubat ayındaki yüzde 39,05 seviyesinden yüzde 38,66'ya gerileyeceği öngörülüyor. TÜİK’in 3 Nisan’da açıklayacağı resmi enflasyon verileri yakından takip edilecek.

MART AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLARI

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Nisan Perşembe günü açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,87 oldu. Ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,15 ile yüzde 3,20 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,87), bir önceki ay yüzde 39,05 olan yıl yüzde 38,66'ya ineceği öngörülüyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi mart ayı itibarıyla yüzde 30,62 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, şubatta yüzde 2,27 artış kaydetmişti.

TÜİK MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK Mart ayı enflasyon rakamları 7 Nisan Pazartesi günü açıklanacak.

MART AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ MERKEZ BANKASI ANKETİ YAYIMLANDI!

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 2,26 olan mart ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,27'ye çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 28,30'dan 28,04'e geriledi.