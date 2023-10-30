Sermaye Piyasası Kurulu, yayınladığı bültenle Tureks Turunç Madencilik şirketinin halka arz olacağını duyurdu. Tureks Turunç Madencilik borsada MARBL kodu ile işlem görecek.

Tureks Turunç Madencilik (MARBL) halka arz ne zaman?

Sermaye Piyasası Kurulu, Tureks Turunç Madencilik'in halka arzını onayladı. Şirketin 1 TL nominal değerli payı 10.97 liradan satışa çıkacak. Halka arz talep toplamasının bu hafta yapılması gerekiyor.

Tureks Turunç Madencilik

MARBL halka arz fiyatı ne kadar?

MARBL halka arzı 10,97 ile gerçekleşecek. Şirketin 180 milyon TL olan yeni sermayesi 228 milyon 600 bin TL’ye yükselecek. Bu halka arzda toplam 58 milyon 976 bin lot dağıtımı gerçekleşecek. MARBL halka arzı tamamen eşit dağıtım yöntemi ile yapılacak.

Tureks Turunç Madencilik halka arz geliriyle ne yapacak?

Şirket taslak izahnamede yer verdiği bilgilere göre halka arzdan elde edilecek geliri şu kalemlerde kullanacak:

%40 finansman maliyetlerinin azaltılması

%20-30 fabrikada kapasite artırıcı makine yatırımı ve yeni teknolojik yatırımlar

%30-40 işletme sermayesi

Tureks Turunç Madencilik kaç lot?

Son büyük halka arz olan TAB Gıda halka arzına rekor bir katılım olmuştu. 5 milyon 185 bin kişi TABGD halka arzı için talepte bulunmuştu. Eğer MARBL halka arzına 5 milyon kişi katılırsa kişi başı 11 lot talepte bulunmak yeterli olacaktır. Bu da 120 Türk Lirasına tekabül etmektedir.

Tureks Turunç Madencilik hakkında

Tureks Turunç Madencilik, 1982 yılında kuruldu. Şirketin genel merkezi Afyonkarahisar’dadır. Tureks Turunç Madencilik 41 yıllık tecrübesiyle; mermer, traverten ve doğal taş alanında dünya çapında önemli bir yere sahip. Bugün; Marble Systems, Stone Tile Depot, Mermer Outlet ve Country Floors markalarıyla global pazarda önemli projelerin sahibi olan şirket, başta ABD ve Avrupa olmak üzere ulusal ve uluslararası pazarda faaliyet gösteren değerli kurumların başında geliyor.

Tureks Turunç Madencilik nerede ocakları var?

Tureks Turunç Madenciliğin; Afyon, Sivas, Marmara Adası, Burdur, Denizli ve Korkuteli başta olmak üzere Türkiye’nin pek çok yerinde maden ocakları bulunuyor. Sadece kendi kaynaklarıyla sınırlı kalmayan şirket, Türkiye’deki diğer kaynakları ve hatta yurt dışındaki bazı kaynakları da kullanıyor. Kurulduğu günden bu yana ihracat ağırlıklı çalışan Tureks Turunç Madenciliğin üretiminin % 95’i yurt dışına ihraç ediliyor, %5’i de iç piyasada işlenmiş olarak satılıyor.

Tureks Turunç Madencilik; % 60 ABD, % 40 Avrupa İngiltere, Almanya ve Fransa’ya ihraç ederken, aynı zamanda Orta Doğu, Avustralya, Yeni Zelanda, Uzak Doğu’ya da ihracatı bulunuyor.



