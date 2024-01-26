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Tıp literatürüne girdi: Kimsenin yapamadığını Türk doktorları başardı! Dünyanın ilk 6'lı çapraz karaciğer nakli ameliyatı Türkiye’de yapıldı!

Türkiye'nin karaciğer naklinde dünyadaki liderliğini bir kez daha gösterdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü'nde 6'lı çapraz karaciğer nakli ameliyatı gerçekleştirildiğini duyurdu. Bu ameliyat, dünyada ilk kez yapılan bir ameliyattır.

17:50 - 26/01/2024 الجمعة
Güncelleme: 18:11 - 26/01/2024 الجمعة
Yeni Şafak
Türk doktorlarının başarısı ünyada ses getirecek: 6'lı çapraz karaciğer nakli Malatya'da yapıldı
Türk doktorlarının başarısı ünyada ses getirecek: 6'lı çapraz karaciğer nakli Malatya'da yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dünyanın ilk 6'lı çapraz karaciğer naklinin Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü'nde yapıldığını duyurdu.

Daha önce de ilk 4'lü ve 5'li çapraz karaciğer nakillerinin de bu merkezde gerçekleştirildiğini belirterek, "Çapraz nakil ameliyatları, hastaların vericileri olmasına rağmen kan ve doku uyuşmazlığı nedeniyle kendi vericilerinden organ alamamaları, aynı durumdaki hastalar arasında birinin vericisinden diğerinin alıcısına nakil yapılması anlamına geliyor. Bu nakillerin en ilerisi olan 6'lı çapraz karaciğer nakil ameliyatları, nakil bekleyen hastalar için ümidi artırıyor` dedi.

KARACİĞER NAKLİ BEKLEYEN HASTALAR ÜMİT OLACAK

Koca, Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Sezai Yılmaz'ın, ameliyat sürecini anlattığı videoyu da paylaştı. Prof. Dr. Yılmaz, dünyada 2'li çapraz nakillerin birçok ülkede yapıldığını, ama bunun karaciğer nakil bekleyen hastalara çok büyük katkısı olmadığının ortaya konulduğunu, ancak çoklu çapraz karaciğer nakilleriyle başarı elde edildiğini belirtti.

DÜNYANIN İLK 6'LI ÇAPRAZ KARACİĞER NAKLİ TÜRK DOKTORLARI TARAFINDAN YAPILDI

Prof. Dr. Yılmaz, şimdiye kadar 11 kez yapılan 3'lü çapraz nakillerinin 9'unun yanı sıra 4'lü ve 5'li çapraz karaciğer nakillerinin enstitülerinde yapıldığını söyleyerek, "Dün de ilk kez 6'lı çapraz karaciğer nakli gerçekleşti. Sabah 08.00'de başladı, akşam 20.00 gibi bitmişti ve sorunsuz olarak tamamlandı.

Hastalarımızın durumu çok iyi. Ben ümit ediyorum bu model hem ülkemizde, hem de dünyada karaciğer nakli bekleyen hastalara ümit olacaktır. Bu ameliyatlar, 2'li çapraz nakiller dahil yurt dışında, örneğin Amerika'da, çok gelişmiş ülkelerde bile aynı gün gerçekleştirilmiyor. Ama Malatya'da, 2'li, 3'lü, 4'lü, 5'li, 6'lı çapraz nakiller rutin bir işlem gibi yapılıyor. Çapraz karaciğer naklinin merkezi Malatya Üniversitesi olacak diye düşünüyorum" dedi.

#Karaciğer nakli
#Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
#Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü
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