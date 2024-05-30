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Asgari ücret zam pazarlığında referans alınıyordu! Türk-İş kritik verileri açıkladı: Açlık ve yoksulluk sınırını ne kadar?

Türk-İş, her ay düzenli olarak yayınladığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı" raporuyla, Türkiye'deki dört kişilik bir ailenin asgari yaşam maliyetlerini hesaplamaktadır. TÜRK-İŞ’in verilerine göre, mayıs ayında 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 19 bin lira oldu. Peki asgari ücret zam pazarlığında belirleme süreçlerinde referans alınan TÜRK-İŞ yoksulluk sınırını ne kadar?

17:12 - 30/05/2024 جمعرات
Yeni Şafak
Türk-İş açlık ve yoksulluk sınırı 2024
Türk-İş açlık ve yoksulluk sınırı 2024

Türk-İş’in aylık olarak açıkladığı açlık ve yoksulluk sınırı rakamları belli oldu. Türk-İş'in açıkladığı bu veriler, Türkiye'deki ekonomik koşulların ve yaşam maliyetlerinin bir göstergesi olarak kullanılmaktadır. Bu rakamlar, sendikaların, işçilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve hükümetin, asgari ücret, sosyal yardımlar ve ekonomik politikalar konusundaki kararlarını etkilemeke. Yoksulluk sınırı, özellikle asgari ücret belirleme süreçlerinde önemli bir referans noktası olarak dikkate alınır.

Türk-İş açlık sınırı ne kadar açıkladı?

Türk-İş'in araştırmasına göre, 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden açlık sınırı, 18 bin 969 TL olarak açıklandı.

Türk-İş yoksulluk sınırı ne kadar?

Gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarına denk gelen yoksulluk sınırı ise 61 bin 788 TL oldu.

Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti aylık 24 bin 609 TL'ye yükseldi.

#Türk-İş yoksulluk sınırı
#Türk-İş açlık sınırı
#Türk-İş
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