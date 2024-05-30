Türk-İş’in aylık olarak açıkladığı açlık ve yoksulluk sınırı rakamları belli oldu. Türk-İş'in açıkladığı bu veriler, Türkiye'deki ekonomik koşulların ve yaşam maliyetlerinin bir göstergesi olarak kullanılmaktadır. Bu rakamlar, sendikaların, işçilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve hükümetin, asgari ücret, sosyal yardımlar ve ekonomik politikalar konusundaki kararlarını etkilemeke. Yoksulluk sınırı, özellikle asgari ücret belirleme süreçlerinde önemli bir referans noktası olarak dikkate alınır.

Türk-İş açlık sınırı ne kadar açıkladı?

Türk-İş'in araştırmasına göre, 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden açlık sınırı, 18 bin 969 TL olarak açıklandı.

Türk-İş yoksulluk sınırı ne kadar?

Gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarına denk gelen yoksulluk sınırı ise 61 bin 788 TL oldu.