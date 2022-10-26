Şebnem Korur Fincancı TSK için ne söyledi?

Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığını öne sürmüştü. Kamuoyunda tepkiyle karşılanan bu yalanı üzerine Şebnem Korur Fincancı "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındı.

TSK'ya iftira atan Şebnem Korur Fincancı gözaltında

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı. 20.10.2022 tarihinde PKK/YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle Türk Tabipler Birliği Başkanı Rasime Şebnem Korur, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7/2 maddesi gereğince Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçundan 26.10.2022 tarihinde gözaltına alınmıştır.

Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığımızca adı geçen şüphelinin halen devam ettirdiği Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı görevine, 6023 sayılı Türk Tabipler Birliği Kanununun ‘Amaçları dışında faaliyet gösteren Türk Tabipleri Birliğinin merkez ve tabip odalarındaki sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Sağlık Bakanlığının veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine…’ şeklindeki Ek 2. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince SON VERİLMESİNE, aynı maddenin 3. Fıkrasında düzenlenen usulle yerine yeni merkez konseyi başkanı seçilmesine karar verilmesi için nöbetçi asliye hukuk mahkemesi nezdinde talepte bulunulmuştur.

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TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı TSK'ya ne söyledi?

Şebnem Korur Fincancı terör örgütü PKK'nın sözde yayın organlarından birine katılarak TSK ve Mehmetçik'e iftira attı. Görüntüleri izlediğini öne süren Korur, "kimyasal kullanılmış" iddiasında bulundu. Korur konuya ilişkin şu ihanet dolu cümleleri kullandı:

Daha önce de incelemiştim. Belliki sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan, kimyasal gazlardan, zehirli gazlardan biri kullanılmış durumda. Çok çeşitli kimyasal silahlar var. Her ne kadar kullanılması yasak ise de ne yazık ki bu yasaklanmış silahların çatışmalarda kullanıldığını da görüyoruz.

Türk Tabipleri Birliği’nin adı değişecek

Kabine Toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TSK’nın terör operasyonlarında kimyasal silah kullandığı yalanını yayan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya tepkisini yineledi. Erdoğan, bakanlara, Tabipler Birliği ve diğer meslek örgütlerinde yeni bir yapıya geçilmesi için çalışma talimatı verdiğini söyledi.

TTB kapatılmalı: PKK’nın safına girmiştir

MHP lideri Bahçeli, TSK’ya “kimyasal silah” iftirası atan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya tepkisini dile getirirken, "TTB'nin kapatılması, başkanının da bedel ödemesi haktır. Türk Tabipler Birliği başkanı, PKK’nın safına girmiştir" dedi.

OYNAT 01:02 Tabipler Birliği Başkanı Fincancı PKK kanalında Türk ordusuna iftira attı Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, PKK kanalında, Türk ordusunu teröristlere karşı kimyasal silah kullanmakla suçladı.



Ağır kayıplar veren PKK'nın kimyasal silah yalanını, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Meclis gündemine sunacağını açıkladı. BiP'te paylaş

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