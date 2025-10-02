Türkiye deprem haritası 2025: Evimin altından fay geçiyor mu? Güncel MTA diri fay hattı ve AFAD risk bölgeleri

Türkiye Deprem Haritası 2025 güncellendi. MTA diri fay hattı haritasına göre 45 ilde 485 diri fay bulunuyor ve bu fayların büyük kısmı 5.5 ve üzeri deprem üretme potansiyeline sahip. Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşların en çok araştırdığı konu ise: Evimin altından fay hattı geçiyor mu?
MTA ve AFAD tarafından paylaşılan güncel diri fay hattı haritaları, adres bazlı sorgulama imkânı sunuyor. İstanbul, İzmir, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Manisa, Muğla ve Erzincan gibi iller birinci derece deprem riski taşıyor. Türkiye’nin en kritik fay hattı olan Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF) ise Erzincan’dan başlayarak Marmara Denizi içinden geçiyor ve İstanbul başta olmak üzere Tekirdağ, Yalova ve Bursa için yüksek risk oluşturuyor.
TÜRKİYE DEPREM HARİTASI 2025
Türkiye, aktif fay hatları üzerinde yer alan bir deprem ülkesidir. 2025 yılında MTA (Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü) tarafından güncellenen diri fay hattı haritası ve AFAD deprem risk haritası, yaşanan son İstanbul depremi sonrasında yeniden gündeme geldi. Vatandaşların en çok merak ettiği soru ise: Evimin altından fay hattı geçiyor mu?
MTA ve AFAD fay hattı haritası 2025
MTA’nın yayımladığı yeni diri fay hattı haritasına göre Türkiye genelinde 485 diri fay hattı bulunuyor. Bu fayların 45 ilde 5.5 ve üzeri deprem üretebileceği belirtiliyor. Deprem riskinin en yüksek olduğu bölgeler ise Marmara, Ege ve Doğu Anadolu kuşakları.
Vatandaşlar bu harita üzerinden bulundukları ilin veya ilçenin fay hattına olan yakınlığını görüntüleyebiliyor.
Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Nasıl sorgulanır?
“Evimin altından fay hattı geçiyor mu?” sorusu İstanbul’da Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası sıkça araştırılmaya başlandı. Bunu öğrenmek için: MTA Yerbilimleri Portalı üzerinden adresinize yakınlaştırma yapın. “Diri Fay Hatları” katmanını seçin. Harita üzerinde kırmızı çizgiler diri fay hatlarını göstermektedir.
Önemli Not: Fay hattı doğrudan evin altından geçmese bile yakınında bulunması risk teşkil eder. Deprem yönetmeliğine uygun binalarda oturmak en kritik güvenlik tedbiridir.
Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF) nereden geçiyor?
Türkiye’nin en tehlikeli fay hattı olarak bilinen Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF), doğudan batıya binlerce kilometre boyunca uzanır.
Erzincan → Tokat → Amasya → Bolu → Düzce → Sakarya → Kocaeli → Yalova → Marmara Denizi → Tekirdağ açıkları → Saros Körfezi
hat üzerinde yer alan bölgeler, büyük deprem riski altındadır. Özellikle Marmara Denizi içinden geçen fay hattı, İstanbul, Tekirdağ, Yalova ve Bursa için kritik risk oluşturmaktadır.
Birinci Derece Riskli İller (MTA 2025)
Güncel haritaya göre 1. derece risk grubunda yer alan iller şunlardır: İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale, Siirt.
İkinci ve Üçüncü Derece Riskli Bölgeler
İkinci Derece Riskli İller: İstanbul, Tekirdağ, Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çorum, Ağrı.
Üçüncü Derece Riskli İller: Edirne, Sinop, Kastamonu, Ordu, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Gaziantep (kısmen), Sivas, Kayseri, Ankara, Konya, Nevşehir, Mersin, Yozgat, Bayburt, Gümüşhane.