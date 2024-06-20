EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Tarihimizde ilk kez bir açılış maçında galip gelen Bizim Çocuklar, Portekiz maçı öncesi moral depoladı. Gürcistan'ı Mert Müldür, Arda ve Kerem'in golleriyle 3-1 yenen ay-yıldızlılar, tüm ülkeyi sevince boğdu. İlk maçların sonunda liderliğe yerleşen Milli Takım'ın hedefinde Portekiz var.

TÜRKİYE-PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN?

Milli takım, gruptaki ikinci müsabakasını 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile yapılacak.

TÜRKİYE-PORTEKİZ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - Portekiz maçı 22 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE-PORTEKİZ REKABETİ

Türkiye ile Portekiz, EURO 2024'te oynayacakları karşılaşmayla 10. kez karşı karşıya gelecek.

Türk Milli Takımı, bir Avrupa şampiyonluğu bulunan rakibiyle geçmişte yaptığı 9 maçtan ikisini kazanırken, 7 kez kaybetti. 6'sı resmi 3'ü özel maçlarda 9 gol atan milli takım, 19 gol yedi.

Ay-yıldızlı ekip, Portekiz'e karşı iki galibiyetini 1955'te ve 2012'de oynanan özel maçlarda 3-1'lik sonuçlarla elde etti.

Türkiye ile Portekiz, Avrupa şampiyonalarında daha önce 3 kez karşı karşıya geldi. Milli takım, rakibine 1996'da İngiltere'de 1-0, 2000'de Hollanda'da 2-0 ve 2008'de İsviçre'de 2-0 mağlup oldu.

1965'te oynanan Dünya Kupası eleme maçlarından da Portekiz 5-1 ve 1-0'lık sonuçlarla galip ayrıldı.

İki ülke milli takımları son kez 2022 Dünya Kupası elemeleri play-off turu yarı final aşamasında karşılaştı ve mücadeleyi Portekiz 3-1 kazandı.

F GRUBU PUAN DURUMU TABLOSU

1- Türkiye - 3 puan

2-Portekiz - 3 puan

3-Çekya - 0 puan

4-Gürcistan- 0 puan







