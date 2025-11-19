TÜRKİYE PUAN DURUMU TABLOSU (E GRUBU) Türkiye'nin kaç puanı var, kaçıncı sırada? 2026 Dünya Kupası Elemeleri’nde son durum

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda oynadığı son maçlarla birlikte doğrudan Dünya Kupası bileti için kritik eşikte bulunuyor. İspanya ile oynanan son karşılaşma, hem grubun kaderini hem de Türkiye’nin turnuvaya katılım yolunu belirleyecek en önemli virajlardan biri olarak öne çıkıyor. Ay-Yıldızlılar’ın sergilediği istikrarlı performans, gruptaki konumunu güçlendirirken milyonların gözü bu mücadeleden çıkacak sonuca çevrilmiş durumda.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda Türkiye’nin puan durumu ve sıralaması futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. A Milli Takım, grubun 6. ve son maçında İspanya ile kritik bir karşılaşmaya çıkarken gözler puan tablosunun alacağı son şekle çevrilmiş durumda.
Türkiye, grubun 5. maçında Bursa’da Bulgaristan’ı 2-0 mağlup ederek hem moral bulmuş hem de ilk iki sıra için büyük avantaj elde etmişti. Bu galibiyetle puanını 12’ye yükselten Ay-Yıldızlı ekip, son maç öncesinde 4 galibiyet – 1 mağlubiyet ile ikinci sıraya yerleşti. Milli Takım bu süreçte 15 gol atıp 10 gol yedi ve +5 averaj yaptı.
Grubun zirvesinde ise hata yapmayan İspanya bulunuyor. İspanyollar, oynadıkları 5 maçın tamamını kazanarak 15 puana ulaştı ve liderliği garantiledi. Türkiye ise son maçta alacağı bir galibiyetle puanını 15’e çıkararak tarihî bir başarıya imza atma hedefinde.
Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda Türkiye’nin Puanı Kaç?
A Milli Takım, Bulgaristan karşısındaki net galibiyetle puanını 12’ye yükseltti. Türkiye şu anda grupta 2. sırada yer alıyor.
E Grubu’nda Son Durum
1. İspanya – 15 puan
2. Türkiye – 12 puan
(Diğer takımların puanları, son maçlara göre şekillenmeye devam ediyor)
Türkiye’nin Dünya Kupası şansı
A Milli Takım’ın İspanya karşısında alacağı sonuç, doğrudan Dünya Kupası bileti ya da play-off rotası için belirleyici olacak. Türkiye’nin galibiyet alması durumunda puanını 15’e yükseltmesi, grubun finalini nefes kesici hâle getiriyor. Sporseverler, hem Türkiye’nin performansını hem de E Grubu puan tablosundaki değişimi anbean takip ediyor.
18 Kasım 2025 itibarıyla Türkiye, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda 12 puanla ikinci sırada!