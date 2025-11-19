TÜRKİYE PUAN DURUMU TABLOSU (E GRUBU) Türkiye'nin kaç puanı var, kaçıncı sırada? 2026 Dünya Kupası Elemeleri’nde son durum

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda Türkiye’nin puan durumu ve sıralaması futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. A Milli Takım, grubun 6. ve son maçında İspanya ile kritik bir karşılaşmaya çıkarken gözler puan tablosunun alacağı son şekle çevrilmiş durumda.





Türkiye, grubun 5. maçında Bursa’da Bulgaristan’ı 2-0 mağlup ederek hem moral bulmuş hem de ilk iki sıra için büyük avantaj elde etmişti. Bu galibiyetle puanını 12’ye yükselten Ay-Yıldızlı ekip, son maç öncesinde 4 galibiyet – 1 mağlubiyet ile ikinci sıraya yerleşti. Milli Takım bu süreçte 15 gol atıp 10 gol yedi ve +5 averaj yaptı.





Grubun zirvesinde ise hata yapmayan İspanya bulunuyor. İspanyollar, oynadıkları 5 maçın tamamını kazanarak 15 puana ulaştı ve liderliği garantiledi. Türkiye ise son maçta alacağı bir galibiyetle puanını 15’e çıkararak tarihî bir başarıya imza atma hedefinde.





Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda Türkiye’nin Puanı Kaç?

A Milli Takım, Bulgaristan karşısındaki net galibiyetle puanını 12’ye yükseltti. Türkiye şu anda grupta 2. sırada yer alıyor.

E Grubu’nda Son Durum

1. İspanya – 15 puan

2. Türkiye – 12 puan

(Diğer takımların puanları, son maçlara göre şekillenmeye devam ediyor)









Türkiye’nin Dünya Kupası şansı

A Milli Takım’ın İspanya karşısında alacağı sonuç, doğrudan Dünya Kupası bileti ya da play-off rotası için belirleyici olacak. Türkiye’nin galibiyet alması durumunda puanını 15’e yükseltmesi, grubun finalini nefes kesici hâle getiriyor. Sporseverler, hem Türkiye’nin performansını hem de E Grubu puan tablosundaki değişimi anbean takip ediyor.





18 Kasım 2025 itibarıyla Türkiye, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda 12 puanla ikinci sırada!



