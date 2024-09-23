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Türkiye Şeker Fabrikaları 1350 işçi alacak: Türkşeker'e alımı yapılacak branşlara ilişkin detaylar belli oldu

Türkiye Şeker Fabrikaları 1350 işçi alacak: Türkşeker'e alımı yapılacak branşlara ilişkin detaylar belli oldu

10:5723/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Türkşeker işçi alımı
Türkşeker işçi alımı

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Şeker Fabrikalarında kampanya ve mevsimlik işlerde her yıl 6 ay çalıştırılmak üzere 1350 geçici işçi alımı yapacak. Peki Türkşeker işçi alımları hangi branşta olacak? İşte Türkşeker işçi alımı başvuru tarihleri.

Türkşeker fabrikalarına 1350 geçici işçi alınacağı duyurusu geldi. Türkşeker'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, personel istihdamına ilişkin bilgi verildi.

Türkşeker işçi alımları ne zaman?

Açıklamada, "Fabrikalarımızda 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 1350 geçici işçi alımına ilişkin ilan şartları 23-27 Eylül 2024 tarihleri arasında 'http://iskur.gov.tr' internet adresinden yayımlanacaktır." ifadesine yer verildi

Açıklamada, söz konusu işçilerin branşlarına ilişkin detaylar da aktarıldı.

Türkşeker işçi alımları hangi branşta olacak?

Buna göre, 723 mekatronik bakım onarım teknisyeni, 383 kimya teknisyeni, 98 metal teknolojisi teknisyeni, 56 elektrik teknisyeni, 50 mekaniker buhar kazanları teknisyeni, 14 bilgisayarlı makine teknisyeni, 2 inşaat teknisyeni, 23 iş makineleri operatörü ve 1 tır şoförü istihdam edilecek.

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