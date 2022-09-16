UEFA ülke puanı sıralaması son durum: Türkiye'nin kaç puanı var, kaçıncı sırada yer alıyor?

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçları oynandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, deplasmanda Fransız temsilcisi Rennes'e konuk olduğu maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor Kızılyıldız maç sonucu 2-1

Grubu'ndaki Trabzonspor ise sahasında Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini 2-1 mağlup etti.

UEFA, A Grubu'nda oynanması planlanan Arsenal-PSV maçını, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatının ardından ilan edilen ulusal yas nedeniyle polis kaynaklarının kısıtlı olması ve planlama sorunlarından dolayı ertelemişti.

UEFA ülke puanı sıralamasında Danimarka, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti ve Yunanistan gibi ülkeler ile yarış halinde olan Türkiye geçen sezonu, katılan takım sayısını 1 takım azaltan 15. sıranın altında kalarak 20. sırada tamamladı.

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Güncel UEFA 2022 ülke puanları sıralaması Türkiye kaçıncı sırada, Türk takımları kaç puan topladı?

Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada?

Ülke sıralamasında Türkiye bu hafta, Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir’le 400’er, Fenerbahçe'yle de 200 puan kazandı. Toplamda kazanılan 1400 puanla Yunanistan'ı geride bırakarak 19.sıraya yerleştik.

UEFA ülke puanında 15. sırada yer alan ülke, 2 takımı Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme ile gönderebilecek. Diğer 3 takım ise 1'i Avrupa Ligi'ne 2'si ise Konferans Ligi'ne gidecek. İlk 15'in altında kalan Türkiye, gelecek sezon 5 takım yerine 4 takım ile Avrupa'ya gidecek. 3 takım Konferans Ligi'ne giderken, Şampiyon olan takım ise Şampiyonlar Ligi'nde 4 tane eleme oynayacak.

Türkiye'nin UEFA'da ülke puanı kaç oldu?

Türkiye bu hafta kaç puan aldı? Türkiye, Avrupa'da 3 galibiyet, 1 beraberlikle 1.400 puan elde ederek, bu hafta Belçika ile birlikte en çok puan toplayan ülke oldu. Bu sonuç ile 1 basamak yükselerek, Yunanistan'ı geçtik ve 19. sıraya çıktık.

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UEFE Türkiye sıralaması

İşte Türkiye'nin sıralaması:

15 - Ukrayna - 26.700 - 3 takım

16 - Rusya - 26.215 - Takımı yok

17 - Danimarka - 25.225 - 3 takım

18 - Hırvatistan - 25.150 - 1 takım

19 - TÜRKİYE - 25.100 - 4 takım

20 - Yunanistan - 24.725 - 1 takım

1.Hafta: 0.400 - 20.700

2.Hafta: 0.400 - 21.100

3.Hafta: 0.500 - 21.600

4.Hafta: 0.300 - 21.900

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5.Hafta: 0.300 - 22.200

6.Hafta: 0.500 - 22.700

7.Hafta: 1.000 - 23.700

8.Hafta: 1.400 - 25.100

Trabzonspor'un Avrupa'daki maç sonuçları

16 Ağustos: Kopenhan 2-1 Trabzonspor

24 Ağustos: Trabzonspor 0-0 Kopenhag

8 Eylül: Frencvaros 3-2 Trabzonspor

15 Eylül: Trabzonspor 2-1 Kızılyıldız

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki maç sonuçları

20 Temmuz: Dinamo Kiev 0-0 Fenerbahçe

27 Temmuz: Fenerbahçe 1-2 Dinamo Kiev

4 Ağustos: Fenerbahçe 3-0 Slovacko

11 Ağustos: Slovacko 1-1 Fenerbahçe

18 Ağustos: Austria Wien 0-2 Fenerbahçe

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25 Ağustos: Fenerbahçe 4-1 Austria Wien

8 Eylül: Fenerbahçe 2-1 Dinamo Kiev

15 Eylül: Rennes 2-2 Fenerbahçe

Sivasspor'un Avrupa'daki maç sonuçları

18 Ağustos: Malmö 3-1 Sivasspor

25 Ağustos: Sivasspor 0-2 Malmö

8 Eylül: Sivasspor 1-1 Slavia Prag

15 Eylül: CRF Cluj 0-1 Sivasspor

Medipol Başakşehir'in Avrupa'daki maç sonuçları

21 Temmuz: Medipol Başakşehir 1-1 Maccabi Natenya

28 Temmuz: Maccabi Natenya 0-1 Medipol Başakşehir

4 Ağustos: Breidablik 1-3 Medipol Başakşehir

11 Ağustos: Medipol Başakşehir 3-0 Breidablik

18 Ağustos: Medipol Başakşehir 1-1 Royal Antwerp

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25 Ağustos: Royal Antwerp 1-3 Medipol Başakşehir

8 Eylül: Hearts 0-4 Medipol Başakşehir

15 Eylül: Fiorentina 0-3 Medipol Başakşehir

Konyaspor'un Avrupa'daki maç sonuçları

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan dahil olan Konyaspor, BATE Borisov ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz, iki mücadeleyi de kendi evinde oynadı ve tur atlamayı başardı. UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Vaduz ile eşleşen Yeşil-Beyazlılar, Avrupa'ya veda etti.

21 Temmuz: BATE Borisov 0-3 Konyaspor

28 Temmuz: Konyaspor 2- 0 BATE Borisov

4 Ağustos: Vaduz 1-1 Konyaspor

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11 Ağustos: Konyaspor 2-4 Vaduz