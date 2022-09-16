UEFA ülke puanı sıralaması son durum: Türkiye'nin kaç puanı var, kaçıncı sırada yer alıyor?

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçları oynandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, deplasmanda Fransız temsilcisi Rennes'e konuk olduğu maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor Kızılyıldız maç sonucu 2-1
Grubu'ndaki Trabzonspor ise sahasında Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini 2-1 mağlup etti.
UEFA, A Grubu'nda oynanması planlanan Arsenal-PSV maçını, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatının ardından ilan edilen ulusal yas nedeniyle polis kaynaklarının kısıtlı olması ve planlama sorunlarından dolayı ertelemişti.
UEFA ülke puanı sıralamasında Danimarka, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti ve Yunanistan gibi ülkeler ile yarış halinde olan Türkiye geçen sezonu, katılan takım sayısını 1 takım azaltan 15. sıranın altında kalarak 20. sırada tamamladı.
Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada?
Ülke sıralamasında Türkiye bu hafta, Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir’le 400’er, Fenerbahçe'yle de 200 puan kazandı. Toplamda kazanılan 1400 puanla Yunanistan'ı geride bırakarak 19.sıraya yerleştik.
UEFA ülke puanında 15. sırada yer alan ülke, 2 takımı Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme ile gönderebilecek. Diğer 3 takım ise 1'i Avrupa Ligi'ne 2'si ise Konferans Ligi'ne gidecek. İlk 15'in altında kalan Türkiye, gelecek sezon 5 takım yerine 4 takım ile Avrupa'ya gidecek. 3 takım Konferans Ligi'ne giderken, Şampiyon olan takım ise Şampiyonlar Ligi'nde 4 tane eleme oynayacak.
Türkiye'nin UEFA'da ülke puanı kaç oldu?
Türkiye bu hafta kaç puan aldı? Türkiye, Avrupa'da 3 galibiyet, 1 beraberlikle 1.400 puan elde ederek, bu hafta Belçika ile birlikte en çok puan toplayan ülke oldu. Bu sonuç ile 1 basamak yükselerek, Yunanistan'ı geçtik ve 19. sıraya çıktık.
UEFE Türkiye sıralaması
İşte Türkiye'nin sıralaması:
15 - Ukrayna - 26.700 - 3 takım
16 - Rusya - 26.215 - Takımı yok
17 - Danimarka - 25.225 - 3 takım
18 - Hırvatistan - 25.150 - 1 takım
19 - TÜRKİYE - 25.100 - 4 takım
20 - Yunanistan - 24.725 - 1 takım
1.Hafta: 0.400 - 20.700
2.Hafta: 0.400 - 21.100
3.Hafta: 0.500 - 21.600
4.Hafta: 0.300 - 21.900
5.Hafta: 0.300 - 22.200
6.Hafta: 0.500 - 22.700
7.Hafta: 1.000 - 23.700
8.Hafta: 1.400 - 25.100
Trabzonspor'un Avrupa'daki maç sonuçları
16 Ağustos: Kopenhan 2-1 Trabzonspor
24 Ağustos: Trabzonspor 0-0 Kopenhag
8 Eylül: Frencvaros 3-2 Trabzonspor
15 Eylül: Trabzonspor 2-1 Kızılyıldız
Fenerbahçe'nin Avrupa'daki maç sonuçları
20 Temmuz: Dinamo Kiev 0-0 Fenerbahçe
27 Temmuz: Fenerbahçe 1-2 Dinamo Kiev
4 Ağustos: Fenerbahçe 3-0 Slovacko
11 Ağustos: Slovacko 1-1 Fenerbahçe
18 Ağustos: Austria Wien 0-2 Fenerbahçe
25 Ağustos: Fenerbahçe 4-1 Austria Wien
8 Eylül: Fenerbahçe 2-1 Dinamo Kiev
15 Eylül: Rennes 2-2 Fenerbahçe
Sivasspor'un Avrupa'daki maç sonuçları
18 Ağustos: Malmö 3-1 Sivasspor
25 Ağustos: Sivasspor 0-2 Malmö
8 Eylül: Sivasspor 1-1 Slavia Prag
15 Eylül: CRF Cluj 0-1 Sivasspor
Medipol Başakşehir'in Avrupa'daki maç sonuçları
21 Temmuz: Medipol Başakşehir 1-1 Maccabi Natenya
28 Temmuz: Maccabi Natenya 0-1 Medipol Başakşehir
4 Ağustos: Breidablik 1-3 Medipol Başakşehir
11 Ağustos: Medipol Başakşehir 3-0 Breidablik
18 Ağustos: Medipol Başakşehir 1-1 Royal Antwerp
25 Ağustos: Royal Antwerp 1-3 Medipol Başakşehir
8 Eylül: Hearts 0-4 Medipol Başakşehir
15 Eylül: Fiorentina 0-3 Medipol Başakşehir
Konyaspor'un Avrupa'daki maç sonuçları
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan dahil olan Konyaspor, BATE Borisov ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz, iki mücadeleyi de kendi evinde oynadı ve tur atlamayı başardı. UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Vaduz ile eşleşen Yeşil-Beyazlılar, Avrupa'ya veda etti.
21 Temmuz: BATE Borisov 0-3 Konyaspor
28 Temmuz: Konyaspor 2- 0 BATE Borisov
4 Ağustos: Vaduz 1-1 Konyaspor
11 Ağustos: Konyaspor 2-4 Vaduz