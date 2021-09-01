Türkiye voleybol yarı final maçı ne zaman? A Milli Kadın Voleybol Takımı yarı final rakibi kim?

2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yoluna doludizgin devam eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, çeyrek finalde Polonya’yı da mağlup ederek yarı finale yükseldi. Filenin Sultanları, Polonya’yı setlerde 3-0 mağlup etmeyi başardı. Türkiye voleybol yarı final maçı Belgrad'da gerçekleşecek. Peki, Türkiye yarı final voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?

TÜRKİYE VOLEYBOL YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları, Polonya karşısında da muhteşem performans sergileyerek 3-0 oyunun kazananı oldu. Yarı finale gitme hakkı kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı final maçı 3 Eylül Cuma günü Belgrad'da yapılacak. Takımın 4'lü finalde rakibi ise henüz belli değil. Rakip, 1 Eylül Çarşamba günü düzenlenecek Sırbistan - Fransa maçı sonrası netleşecek. Sırbistan - Fransa voleybol maçı da TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız kanallarından canlı olarak takip edilebilecek.