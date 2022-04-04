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Özgün Türkiyeden Yemene Ramazan yardımı
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Türkiye’den Yemen’e Ramazan yardımı

Sadakataşı Derneği, Ramazan yardımları kapsamında iç savaşın yaşandığı Yemen’de 1200 aileye gıda kolisi dağıtımları gerçekleştirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Türkiye’den Yemen’e Ramazan yardımı
​Türkiye’den Yemen’e Ramazan yardımı

Bu yıl Ramazan çalışmalarına ‘‘Dünya Değişsin’’ çağrısıyla başlayan Sadakataşı Derneği, başta Türkiye olmak üzere 35 ülke ve yüzün üzerinde bölgede yardım çalışmaları gerçekleştirecek.

1200 aileye gıda kolisi

Sadakataşı Ramazan ekibi Marib ve Taiz bölgelerinde bulunan mülteci kamplarında yaşayan 1200 aileye pirinç, şeker, yağ, çay, sebze, konserve gıdalar, salça ve tuzdan oluşan gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdi.

Türkiye’den Yemen’e Ramazan yardımı
Türkiye’den Yemen’e Ramazan yardımı

Yardımlar devam edecek

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada; ‘‘İç savaş, ekonomik problemler ve kıtlıkla mücadele eden Yemen, Ramazan ayına bu yıl da zor şartlar altında girdi. Ramazan yardımları kapsamında bölgede bulunan ekibimiz tarafından gıda kolisi dağıtımları gerçekleştirdik. Yardımlarımıza fitre ve zekât dağıtımları ve iftar sofraları kurarak devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.

Destek olmak için

Bu yılda Ramazan sevincini ihtiyaç sahipleriyle birlikte yaşamak için yardım çağrısında bulunan Sadakataşı, kumanya ve market kartı bedelini 300 TL, bayramlık bedelini 450 TL, fitre ve fidye bedelini 40 TL, iftar bedelini ise 50 TL olarak belirledi.

Ayrıca RAMAZAN yazıp 2989’a SMS göndererek 10 TL destekte bulunabilirsiniz. www.sadakatasi.org.tr sitesinden online bağış yapabilir ve derneğin 0216 614 04 61 numaralı irtibat telefonuna ulaşarak yetkililerin yönlendirmesiyle zekât, sadaka, fitre, bayramlık, iftar ve kumanya bağışlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.

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