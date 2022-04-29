​Türkiye'nin en kapsamlı "Deniz Canlıları" kaynağı okuyucuyla buluştu.

İstanbul Akvaryum sponsorluğunda biyolog Mert Gökalp’in kaleme aldığı ve 20 yıllık fotoğraf arşivinden derlenen “Deniz Canlıları” kitabı deniz severlerle buluştu. Toplamda 3 kitaptan oluşacak ve serinin ilk kitabı olan ve 528 sayfadan oluşan “Deniz Canlılar”ı; kıkırdaklılar, balıklar, deniz kaplumbağaları ve memeliler olmak üzere 232 tür ve 600’ün üzerinde fotoğraf ile su altının muhteşem dünyasına ışık tutuyor. Akdeniz’den Ege’ye, Karadeniz’den Marmara’ya kadar Türkiye denizlerinde yaşayan canlılar hakkında fotoğraf ve çizimlerle birlikte detaylı bilgilerin yer aldığı kitapta denizel türlerin tanınmasına ve farkındalık oluşmasına katkı sağlanıyor.

Deniz Canlıları kitabının fotoğraf kalitesi açısından, canlıyı tanımaya uygun daha kaliteli fotoğraflar vermeyi hedefleyen görsel ve yazılı bir kaynak olduğunu belirtilen biyolog Mert Gökalp: “Bu rehber kitap, kullanım kolaylığı ve sayfa sayısı dikkate alınarak, canlı sınıflandırmasına uygun olacak şekilde sıralı üç cilt halinde tasarlandı. Elinizdeki kitap Kıkırdaklılar, Balıklar, Deniz Memelileri ve son olarak da Deniz Kaplumbağalarını içermekte. Bu eserin ardından yayımlanacak 1 numaralı kaynak kitapta algler, süngerler, knidliler, taraklılar ve deniz solucanları; 2 numaralı kaynakta ise yumuşakçalar, kabuklulular, derisi dikenliler, tulumlular ve tosun hayvancıklarını bulacaksınız.” şeklinde konuştu.

İstanbul Akvaryum Genel Müdürü Dilek Çapanoğlu ise yaptığı açıklamada; “İstanbul Akvaryum olarak değerli biyolog Mert Gökalp ile birlikte hazırladığımız “Deniz Canlıları” adlı kitabımız, denizlerimizle tanışmak için harika bir kaynak. Kılavuz niteliğindeki kitabımız Türkiye’nin deniz canlılarıyla ilgili en kapsamlı kaynağı olma özelliğini taşıyor ve Marmara’dan Karadeniz’e, Ege’den Akdeniz’e Türkiye denizlerini yaşam alanı olarak kabul etmiş yüzlerce canlıyı tanıtıyor bizlere. İstanbul Akvaryum olarak en büyük gücün bilgi, keşif ve daima öğrenmek olduğuna inanıyoruz. Bu noktada “Deniz Canlıları” kitabımızı okuyucuyla buluşturmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz” dedi.