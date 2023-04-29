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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Türkiye'nin ilk uzay yolcuları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST'te Türkiye'nin uzay yolcularını açıkladı. 1’i yedek 1’i asil olmak üzere iki uzay yolcusunun ismini açıklayan Erdoğan, uzayla buluşma zamanı hakkında da bilgi verdi. Peki Türkiye'nin ilk uzay yolcuları kim? Uzaya ne zaman çıkılacak? İşte detaylar.

14:14 . 29/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Türkiye'nin ilk uzay yolcuları kim? Uzaya ne zaman çıkılacak?

Türkiye'nin ilk uzay yolcuları kim? Uzaya ne zaman çıkılacak?

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzay yolcularını kamuoyuyla paylaştı.

TÜRKİYE’NİN İLK UZAY YOLCULARI KİM? UZAYA NE ZAMAN ÇIKILACAK?

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzay yolcularını kamuoyuyla paylaştı.


2023 yılının son çeyreğinde gerçekleştirilecek uzay yolculuğuna ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mayıs ayında başlattığımız süreçte 1 asil, 1 yedek olmak üzere 2 uzay yolcumuzu belirledik. Öncelikle uzay yolcusu olmak üzere başvuruda bulunan binlerce vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Binlerce talipli arasında uzay yolcusu olma hakkı kazanan arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum. Türkiye'nin insanlığı ilk uzay görevine çıkacak arkadaşımız Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak. Uzay yolcumuz bu görevde, ülkemizin kıymetli üniversite ve araştırma kurullarının hazırladığı 13 farklı deney gerçekleştirecek. Yedek adayımız da bir yörünge altı uçuşu gerçekleştirerek, eğitimini pekiştirecek. Uzay yolcumuzun uzayla buluşma zamanı, 2023 yılının son çeyreği olarak planlanıyor" dedi.

İki ismi sahneye alan Erdoğan, "Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek Alper Gezeravcı kardeşimiz, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızda önemli başarılara imza atmış kahraman bir Türk pilotudur. Yedek olarak seçilen Tuva Cihangir Atasever kardeşimiz de ROKETSAN'da uzay fırlatma sistemleri alanında çalışan bir sistem mühendisimiz" ifadelerini kullandı.



#TEKNOFEST
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#ilk uzay yolcuları
#Tuva Cihangir Atasever
#Alper Gezeravcı
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