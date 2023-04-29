Türkiye'nin ilk uzay yolcuları kim? Uzaya ne zaman çıkılacak?

2023 yılının son çeyreğinde gerçekleştirilecek uzay yolculuğuna ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mayıs ayında başlattığımız süreçte 1 asil, 1 yedek olmak üzere 2 uzay yolcumuzu belirledik. Öncelikle uzay yolcusu olmak üzere başvuruda bulunan binlerce vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Binlerce talipli arasında uzay yolcusu olma hakkı kazanan arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum. Türkiye'nin insanlığı ilk uzay görevine çıkacak arkadaşımız Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak. Uzay yolcumuz bu görevde, ülkemizin kıymetli üniversite ve araştırma kurullarının hazırladığı 13 farklı deney gerçekleştirecek. Yedek adayımız da bir yörünge altı uçuşu gerçekleştirerek, eğitimini pekiştirecek. Uzay yolcumuzun uzayla buluşma zamanı, 2023 yılının son çeyreği olarak planlanıyor" dedi.