TUS sınav sonuçlarının ilan edilmesi ile puanları kapsamında branş tercihi yapmak isteyen doktorlar, 2024-TUS 2. dönem tercih takviminin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Tercih işlemleri elektronik ortamda AİS üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, TUS tercihleri ne zaman başlayacak? TUS tercihleri nasıl yapılır, kontenjanlar açıklandı mı? İşte, 2024 TUS/2 tercih döneminde son detaylar.
ÖSYM, 2024-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 2. dönem) ile 2024-Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Tıp Doktorluğu 2. dönem) sonuçlarını açıkladı. Şimdi uzman doktor adaylarının gözü tercih sürecinde. Peki, TUS tercihleri ne zaman başlayacak?
2024 TUS/2 TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 2. Dönem) tercih takvimi henüz netlik kazanmadı.
ÖSYM tarafından açıklanacak TUS tercih kılavuzunun ardından tercih süreci başlayacak.
TUS KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?
TUS kontenjanları henüz açıklanmadı. Kontenjanların tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla beraber ÖSYM tarafından açıklanması bekleniyor.