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TUS tercih sonuçları açıklandı: TUS 2022 yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

Son zamanlarda en çok merak edilen ve araştırılan konularda bir tanesi TUS tercih sonuçlarıydı. TUS tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Geçtiğimiz günlerde TUS kontenjanları açıklanmıştı. TUS tercih işleri ise 19-26 Nisan aralığına alındı. Heyecanla TUS tercih yerleştirme sonuçlarını bekleyenlere müjdeli haber geldi. İşte, TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​TUS tercih sonuçları açıklandı: TUS 2022 yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı
​TUS tercih sonuçları açıklandı.

Adayların heyecanla beklediği TUS yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.19-26 Nisan tarihleri aralığında alınan TUS tercihlerinin sonuçları 28 Nisan’dan itibaren sorgulanabilecek. İşte TUS 2022 tercih sonuçları sorgulama ekranı...

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TUS tercih sonuçları (2022

19 - 26 Nisan 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan 2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 28 Nisan 2022 tarihinde saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

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