TUS tercih sonuçları açıklandı: TUS 2022 yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı Son zamanlarda en çok merak edilen ve araştırılan konularda bir tanesi TUS tercih sonuçlarıydı. TUS tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Geçtiğimiz günlerde TUS kontenjanları açıklanmıştı. TUS tercih işleri ise 19-26 Nisan aralığına alındı. Heyecanla TUS tercih yerleştirme sonuçlarını bekleyenlere müjdeli haber geldi. İşte, TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı...

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