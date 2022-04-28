​TUS tercih sonuçları açıklandı: TUS 2022 yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

Adayların heyecanla beklediği TUS yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.19-26 Nisan tarihleri aralığında alınan TUS tercihlerinin sonuçları 28 Nisan’dan itibaren sorgulanabilecek. İşte TUS 2022 tercih sonuçları sorgulama ekranı...
TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TUS tercih sonuçları (2022
19 - 26 Nisan 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan 2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 28 Nisan 2022 tarihinde saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.