İstanbul Tuzla Aydınlı'da kaç adet TOKİ konutu yapılacak?

TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki Konut Projesi’nde inşa ettirilen konutun kura çekilişi için tarih belli oldu. Peki, İstanbul'da TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? İstanbul Tuzla'da kaç adet konut yapılacak?

TUZLA AYDINLI'DA KAÇ ADET TOKİ KONUTU YAPILACAK?

TOKİ tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konut inşa edilecek.

TUZLA AYDINLI TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecek. Kura çekilişi 30 Kasım 2022 Çarşamba günü, saat 11.00’de gerçekleştirilecek.

REKLAM

TOKİ İSTANBUL TUZLA SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

TOKİ’nin 50 bin sosyal konut projesi kapsamında Tuzla’da yapacağı konutlar için kura çekilişi TOKİ’nin Youtube sayfasından canlı izlenebilecek.

TOKİ YOUTUBE SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

TOKİ TUZLA AYDINLI KURA ÇEKİLİŞİ NASIL SORGULANIR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

TOKİ KURALARINDA ÜÇÜNCÜ ETAP BAŞLIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında 23 ilde 50 bin 302 konutun kura çekiminin tamamlandığını ve 1-7 Aralık tarihleri arasında 7 ilde 13 bin 807 konut için kura çekimi yapılacağını duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde ikinci etap kuraları bugün tamamlandı. 23 ilde noter huzurunda çekilen kuralarda 50 bin 302 konutun hak sahipleri belirlendi. Kurada 892 şehit ailesi ve gazi, 4 bin 429 engelli vatandaş, 11 bin 127 emekli, 20 bin 856 genç ve 15 bin 657 diğer kategorideki vatandaş asil ve yedek olarak hak sahibi oldu. 1 Aralık 2022 tarihi itibariyle başlayacak üçüncü etap kura çekilişi ise 7 Aralık 2022'ye kadar devam edecek. 7 ilde gerçekleştirilecek kura çekimlerinde 13 bin 807 hak sahibi belirlenecek. 1 Aralık'ta 902 konut için Bolu'da ve 751 konut için Karaman'da, 2-3 Aralık'ta 1100 konut için Düzce'de, 2-7 Aralık tarihleri arası 7 bin 655 konut için Konya'da, 4-5 Aralık'ta 1650 konut için Zonguldak'ta, 6 Aralık'ta 850 konut için Bartın'da ve 7 Aralık'ta 899 konut için Karabük'te kura çekimi yapılacak.

REKLAM

KURADA İSMİ ÇIKMAYANLARA ÜCRET İADESİ OLACAK MI?

Kuralar noter huzurunda canlı yayında çekilecek. O yayınlar da TOKİ'nin resmi hesaplarında yayınlanacak. Eğer kişiye konut çıkmadıysa başvuru ücreti olan 500 lira IBAN adresine iade edilecek.