Tuzlaspor - Erzurumspor
Tuzlaspor, Trendyol 1. Lig 10. haftasında Erzurumspor ile karşılaşacak. 6. randevuya çıkacak olan iki takım arasında oynanan maçlarda Tuzlaspor’un 3 galibiyeti bulunuyor. Oynanan diğer 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Erzurumspor ligde 10 puanla 11. sırada yer alıyor. Tuzlaspor ise 7 puanla 16. sırada yer alıyor. Peki, Tuzlaspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta? Canlı yayın linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.
TUZLASPOR - ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Trendyol 1. Lig 10. haftası Tuzlaspor - Erzurumspor maçı bugün saat 13.30’da başlayacak. Karşılaşma TRT AVAZ ve beIN SPORTS MAX 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
TUZLASPOR - ERZURUMSPOR CANLI İZLEME LİNKİ - CANLI SKOR
TUZLASPOR - ERZURUMSPOR MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
TUZLASPOR
26 Ferhat Kaplan
4 Bakhtiyar Hasanalizada
5 Selim Ay
9 Segun James Adeniyi
10 Muhammed Akarslan
12 Mahamadou Ba
7 Samet Asatekin
44 Sekou Tidiany
17 Ahmet Yazar
28 William Togui
96 Çağrı Giritlioğlu
19 Hikmet Ciftci
ERZURUMSPOR
1 Mehmet Göktuğ Bakırbaş
2 Mustafa Akbaş
22 Mustafa Yumlu
53 Orhan Ovacıklı
5 Hasan Batuhan Artarslan
8 Sefa Akgün
20 Muhammed Furkan Özhan
25 Estrela
10 Eren Tozlu
17 Mikhael Rosheuvel
77 Celal Hanalp