Tuzlaspor, Trendyol 1. Lig 10. haftasında Erzurumspor ile karşılaşacak. 6. randevuya çıkacak olan iki takım arasında oynanan maçlarda Tuzlaspor’un 3 galibiyeti bulunuyor. Oynanan diğer 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Erzurumspor ligde 10 puanla 11. sırada yer alıyor. Tuzlaspor ise 7 puanla 16. sırada yer alıyor. Peki, Tuzlaspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta? Canlı yayın linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.