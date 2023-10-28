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Tuzlaspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Trendyol 1. Lig 10. haftasında Tuzlaspor evinde Erzurumspor’u konuk ediyor. Stancaktepe 15 Temmuz Stadı’nda oynanacak karşılaşma bugün saat 13.30’da başlayacak. Maçı hakem Oğuzhan Çıkar yönetecek. Ligde deplasmanda 4 maçtır galibiyete hasret olan Erzurumspor 10 puanla 11. sırada yer alıyor. Evinde oynadığı son 2 maçı kaybeden Tuzlaspor bu maçla birlikte çıkış yakalamaya çalışacak. Tuzlaspor ligde 7 puanla 16. sırada yer alıyor. Peki, Tuzlaspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç canlı yayın linki, maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

11:14 - 28/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Tuzlaspor - Erzurumspor

Tuzlaspor - Erzurumspor

Tuzlaspor, Trendyol 1. Lig 10. haftasında Erzurumspor ile karşılaşacak. 6. randevuya çıkacak olan iki takım arasında oynanan maçlarda Tuzlaspor’un 3 galibiyeti bulunuyor. Oynanan diğer 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Erzurumspor ligde 10 puanla 11. sırada yer alıyor. Tuzlaspor ise 7 puanla 16. sırada yer alıyor. Peki, Tuzlaspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta? Canlı yayın linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

TUZLASPOR - ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig 10. haftası Tuzlaspor - Erzurumspor maçı bugün saat 13.30’da başlayacak. Karşılaşma TRT AVAZ ve beIN SPORTS MAX 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

TUZLASPOR - ERZURUMSPOR CANLI İZLEME LİNKİ - CANLI SKOR

Tuzlaspor - Erzurumspor maçını canlı izlemek için

TUZLASPOR - ERZURUMSPOR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

TUZLASPOR

26 Ferhat Kaplan

4 Bakhtiyar Hasanalizada

5 Selim Ay

9 Segun James Adeniyi

10 Muhammed Akarslan

12 Mahamadou Ba

7 Samet Asatekin

44 Sekou Tidiany

17 Ahmet Yazar

28 William Togui

96 Çağrı Giritlioğlu

19 Hikmet Ciftci

ERZURUMSPOR

1 Mehmet Göktuğ Bakırbaş

2 Mustafa Akbaş

22 Mustafa Yumlu

53 Orhan Ovacıklı

5 Hasan Batuhan Artarslan

8 Sefa Akgün

20 Muhammed Furkan Özhan

25 Estrela

10 Eren Tozlu

17 Mikhael Rosheuvel

77 Celal Hanalp

TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU



#Tuzlaspor
#Erzurumspor
#Trendyol 1. Lig
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