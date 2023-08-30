UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Hollanda ekibi Twente ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe ilk maçta aldığı 5-1’lik galibiyetle tur için büyük avantaj elde etti. Twente’nin tur atlayabilmesi için Fenerbahçe’yi 4 farklı skorla yenmesi gerekiyor. Peki, Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi ve maç kadrosu.