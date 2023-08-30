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Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ikinci maçında deplasmanda Twente ile karşılaşacak. Maçı İtalyan hakem Fabio Maresca yönetecek. 5-1 biten ilk maçın ardından tur kapısını aralayan sarı-lacivertliler 3 farklı skorla yenilmesi halinde bile Konferans Ligi’nde gruplara kalacak. Peki, Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi, maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

10:54 . 30/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Hollanda ekibi Twente ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe ilk maçta aldığı 5-1’lik galibiyetle tur için büyük avantaj elde etti. Twente’nin tur atlayabilmesi için Fenerbahçe’yi 4 farklı skorla yenmesi gerekiyor. Peki, Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi ve maç kadrosu.

TWENTE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşı Twente - Fenerbahçe karşılaşması 31 Ağustos Perşembe saat 20.00’de başlayacak. Maç
S SPORT PLUS
ekranlarından naklen yayınlanacak.

TWENTE - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

TWENTE

1 Lars Unnerstall

2 Mees Hilgers

3 Robin Pröpper

20 Joshua Brenet

39 Mats Rots

8 Youri Regeer

14 Sem Steijn

23 Michal Sadilek

9 Ricky van Wolfswinkel

11 Daan Rots

27 Manfred Ugalde

FENERBAHÇE

70 İrfan Can Eğribayat

4 Serdar Aziz

6 Alexander Djiku

24 Jayden Oosterwolde

7 Ferdi Kadıoğlu

8 Mert Hakan Yandaş

10 Dusan Tadic

35 Fred

80 İsmail Yüksek

9 Edin Dzeko

20 Cengiz Ünder


Fenerbahçe gol oldu yağdı, tur kapısını araladı: Fenerbahçe 5-1 Twente (ÖZET)
Fenerbahçe gol oldu yağdı, tur kapısını araladı: Fenerbahçe 5-1 Twente (ÖZET)

Fenerbahçe gol oldu yağdı, tur kapısını araladı: Fenerbahçe 5-1 Twente (ÖZET)UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe evinde Twente’yi ağırladı. 10 kişi oynayan rakibine karşı Fenerbahçe 5-1’lik skorla galip geldi. İrfan Can Kahveci maçtaki performansıyla alkış topladı. Goller dakika 20’ Manfred Ugalde, 32’ Jayden Oosterwolde, 60’ Sebastian Szymanski, 62’ ve 74’ İrfan Can Kahveci (2), 90+3’ Dusan Tadic’den (pen.) geldi. Twente’de Youri Regeer dakika 43’te kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla birlikte Konferans Ligi’nde gruplara kalmak için büyük bir avantaj yakaladı. Fenerbahçe - Twente maç özeti haberimizde.


#Twente
#Fenerbahçe
#UEFA Avrupa Konferans Ligi
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