Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Hollanda ekibi Twente ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe ilk maçta aldığı 5-1’lik galibiyetle tur için büyük avantaj elde etti. Twente’nin tur atlayabilmesi için Fenerbahçe’yi 4 farklı skorla yenmesi gerekiyor. Peki, Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi ve maç kadrosu.
TWENTE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
TWENTE - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
TWENTE
1 Lars Unnerstall
2 Mees Hilgers
3 Robin Pröpper
20 Joshua Brenet
39 Mats Rots
8 Youri Regeer
14 Sem Steijn
23 Michal Sadilek
9 Ricky van Wolfswinkel
11 Daan Rots
27 Manfred Ugalde
FENERBAHÇE
70 İrfan Can Eğribayat
4 Serdar Aziz
6 Alexander Djiku
24 Jayden Oosterwolde
7 Ferdi Kadıoğlu
8 Mert Hakan Yandaş
10 Dusan Tadic
35 Fred
80 İsmail Yüksek
9 Edin Dzeko
20 Cengiz Ünder