TYT, AYT, YDT kaç oldu? 2021 YKS baraj puanı kaça düşürüldü?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin YKS tercihlerinde baraj puanlarının düşürülmesini belirtmesinin ardından YÖK hazırladığı raporu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yeni taban puanlarını açıklayarak baraj puanının düştüğünü duyurdu. Sevindirici haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı

TYT, AYT VE YDT BARAJ PUANI KAÇA DÜŞTÜ?

Uzun süredir tartışmaların odak noktası olan YKS barajının düşürülüp düşürülmeyeceği merak ediliyor. YÖK, YKS barajının düşürülmesine yönelik çalışmasını tamamladı, Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS barajının düşürüleceğini duyurdu.

Açıklamalarında, "Genç kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum. Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır.Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. " yer verdi.

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YKS EK TERCİH NE ZAMAN?

Baraj puanının düştüğünü duyuran Başkan Erdoğan, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılacağını açıkladı. Ancak YKS ilk tercih sürecinin devam etmesi nedeniyle ek tercihlerin takvimi henüz belli olmadı. Konu ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından henüz tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih duyurulmadı. Ancak, üniversite kayıtlarının eylül ayının ilk haftası yapılacak olmasından dolayı tercih sonuçlarının da ağustos ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. Net tarih belli olduğunda haberimizde yer alacak.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Yerleştirme sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacak. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.