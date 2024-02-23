Ülkemizde bazı durumdaki vatandaşlara ikamet ettikleri il ve ilçe sınırları içinde ücretsiz olarak toplu taşıma hizmetlerinden yararlanmaları için ücretsiz seyahat kartı imkânı sunulmaktadır. Peki ücretsiz ulaşımdan kimler yararlanabiliyor?

ÜCRETSİZ İSTANBULKARTA NEDİR, KİMLER ALABİLİR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan toplu ulaşım hizmetlerini herhangi bir ücret ödemeden kullanmaya imkân tanıyan Ücretsiz İstanbulkart, 65 yaş üstü, engelli, sarı basın kartı sahibi, gazi, milli sporcu, belediye zabıtası, gazi ailesi, şehit ailesi, PTT çalışanı, EHS, TÜİK çalışanı, er ve erbaş gibi kişilere verilmektedir.

ÜCRETSİZ SEYAHAT KARTINI KİMLER ALABİLİR?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan ücretiz seyahat kartı hizmeti ülkemizde yaşayan ve belirlenen şartları sağlayan kişilere verilen şehir içi ve şehir dışı seyahatlerde ücretiz olarak seyahat imkanı sunan bir karttır.

Ücretsiz seyahat kartlarını,

– Gazi ve gazi yakını kişiler,

– Şehit yakını kişiler,

– Vazife malulleri,

– % 40 ve üstü engeli olan engelli kişiler,

– Ağır engeli olan kişilerin birden fazla olmamak kaydıyla refakatçileri,

– 65 yaş ve üzerindeki yaşlılar,

– Vatani hizmete bağlı olarak şeref aylığı bağlanan kişiler, eşleri, evli olmayan ve 25 yaşını henüz doldurmamış çocukları, anne ve babaları,

– Devlet sporcusu unvanını almış kişiler almaya hak kazanmışlardır.

08.01.2002 tarihli 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu ile belirlenmiş olan şartlar ve sınırlar çerçevesinde tüm vatandaşlar ve refakatçileri bu karttan yararlanabilir.

ŞEHİRİ İÇİ TOPLU TAŞIMA HİZMETLERİ NELERDİR?

Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği’ne göre;

Şehir içi toplu taşıma hizmetleri: Şehir içi kara ve deniz taşımacılığında taksi, taksi dolmuş, dolmuş, rekreaktif, turistik ve servis amaçlı kullanılan araçlar hariç olmak üzere; demiryolları ve denizyollarının şehiriçi hatlarında sunulan toplu insan ulaşımına yönelik hizmetler ile belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs veya şirketlere ait olup da mevzuatına göre ayakta yolcu taşıyabilen araçlar ya da demiryolları ve denizyolları araçları kullanılmak suretiyle sunulan şehir içi toplu insan ulaşımına yönelik hizmetlerini ifade eder.

ÜCRETSİZ VE İNDİRİMLİ KARTLAR ÖZEL HALK OTOBÜSLERİNDE VE VAPURLARDA GEÇİYOR MU?

Yukarıda sayılan gruplara ait ücretsiz veya indirimli seyahat hakkı veya imkanı belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehiriçi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı ile özel deniz ulaşımı araçları için de geçerlidir.

Söz konusu ulaşım araçlarının işletmecilerine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten ilgili belediyeler aracılığıyla her ay gelir desteği ödemesi yapılır. Diğer bir deyişle, vatandaşların ücretsiz veya indirimli seyahatten hakkından dolayı özel şahıs ve işletmelerin katlandığı maliyet devlet tarafından karşılanacaktır.

Söz konusu maliyetin nasıl hesaplanacağı ve ödeneceğine ilişkin olarak bir mevzuat (yönetmelik) çalışması devam etmektedir.







