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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunu geçmesi halinde rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu son dakika yanıt buldu. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un play-off turundaki rakiplerinin belli olacağı 2023 UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi bugün gerçekleştirildi. UEFA Avrupa Konferans Ligi Fenerbahçe’nin play-off rakibi kim oldu, hangi takım?

16:03 . 7/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Fenerbahçe

Fenerbahçe

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor'un, 3. eleme turunu geçmeleri halinde eşleşecekleri takımların belli olacağı kura çekimi gerçekleştirildi.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunu geçmesi halinde play-off turunda Twente-Riga eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

TEMSİLCİLERİMİZİ RAKİPLERİ

Adana Demirspor, Osijek'i elemesi halinde Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Olympiacos-Genk eşleşmesinin mağlubu ile eşleşecek.

Fenerbahçe, Maribor'u elemesi halinde Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Twente-Riga eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.

Beşiktaş, Neftçi Bakü'yü elemesi halinde Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Aris-Dinamo Kiev eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.

Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.



#Fenerbahçe
#uefa avrupa konferans ligi
#fenerbahçe rakibi
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