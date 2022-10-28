ÖZET | Ferencvaros - Monaco: 1-1 (UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. Hafta)

UEFA Avrupa Lig H Grubu 5. hafta maçında Trabzonspor'un rakiplerinden Ferencvaros evinde Monaco ile kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Mücadelede Monaco, 31. dakikada Ben Yedder'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Ferencvaros, Zachariassen'in 81. dakikada attığı golle 1-1'lik eşitliği sağladı.
5 maçın ardından Ferencvaros'un 10 puanla üst turu garantilediği grupta, Monaco 7 puanla ikinci sırada bulunuyor. 6 puanlı takımlardan Trabzonspor üçüncü, Kızılyıldız ise dördüncü sırada yer alıyor.