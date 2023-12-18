"UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? Galatasaray'ın rakibi kim oldu, kura çekildi mi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde A grubunu 3. sırada tamamlayan Sarı Kırmızılı temsilcimiz, yoluna Avrupa Ligi play-off turundan devam edecek. Bu kapsamda Galatasaray'ın rakibi kim oldu merak ediliyor. İsviçre'nin Nyon kentindeki Genel Merkezde gerçekleşecek kura çekilişi için nefesler tutuldu. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? Galatasaray'ın rakibi kim oldu, kura çekildi mi?
UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi, 18 Aralık 2023 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.
Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalacak olan takımları belirleyecek bu aşamada eşleşmeler, saat 15.00'te başlayacak kura çekimi ile belli olacak.
UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?
İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura çekimi, UEFA'nın resmi internet sitesi üzerinden ve Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarından üçüncü sırada çıkan takımlar ve Avrupa Ligi grubunu ikinci bitirerek turlayan takımlar farklı torbalarda yer alacak.
GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF MUHTEMEL RAKİPLERİ
Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Ligi play-off'larına katılmayı hak eden Galatasaray, kurada seri başı olarak yer almayacak.
Sarı-kırmızılı takımın muhtemel rakipleri şöyle;
Freiburg (Almanya)
Marsilya (Fransa)
Toulouse (Fransa)
Rennes (Fransa)
Karabağ (Azerbaycan)
Roma (İtalya)
Sparta Prag (Çekya)
Sporting Lizbon (Portekiz)
PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
Galatasaray, Avrupa Ligi gruplarını ikinci bitiren takımlardan biriyle eşleşecek ve eşleşmede ilk maçı İstanbul'da oynayacak.
İki ayaklı play-off eleme maçları 15 Şubat ve 22 Şubat tarihlerinde oynanacak.
İki ayaklı mücadeleler sonunda kazanan takımlar UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16'da devam edecek. Kaybeden takım ise Avrupa macerasına veda edecek.
Maçların ilk ayağı, Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımların sahasında oynanacak.