Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 5. haftasında yarın sahasında Belçika ekibi Club Brugge ile karşılaşacak.Grupta 1 puanla 4. ve son sırada yer alan Beşiktaş'ın üst tura yükselme şansı bulunmuyor. Peki, Beşiktaş- Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte ayrıntılar...