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UEFA Avrupa Ligi’nde 5. hafta heyecanı! Maç programı belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde 5. hafta heyecanı yarın oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftaya Freiburg - Olympiakos karşılaşması ile başlanacak. İşte UEFA Avrupa Ligi’nde 5. hafta oynanacak maçlar...

11:05 - 29/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
UEFA Avrupa Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi gruplarında 5. hafta maçları yarın oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi’nde 5. hafta maç programı

Avrupa Ligi’nde 5. haftanın programı şöyle:

20.45 Freiburg - Olympiakos

20.45 Backa Topola - West Ham United

20.45 AEK - Brighton

20.45 Sparta Prag - Real Betis

20.45 Sturm Graz - Rakow

20.45 Atalanta - Sporting Lizbon

20.45 Maccabi Haifa - Rennes

23.00 Olimpik Marsilya - Ajax

23.00 Rangers - Aris Limassol

23.00 Liverpool - LASK

23.00 Toulouse - Royale Union Saint-Gilloise

23.00 Villarreal - Panathinaikos

23.00 Servette - Roma

23.00 Sheriff - Slavia Prag

23.00 Hacken - Bayer Leverkusen

23.00 Molde - Karabağ



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