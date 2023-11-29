UEFA Avrupa Konferans Ligi
Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi gruplarında 5. hafta maçları yarın oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi’nde 5. hafta maç programı
Avrupa Ligi’nde 5. haftanın programı şöyle:
20.45 Freiburg - Olympiakos
20.45 Backa Topola - West Ham United
20.45 AEK - Brighton
20.45 Sparta Prag - Real Betis
20.45 Sturm Graz - Rakow
20.45 Atalanta - Sporting Lizbon
20.45 Maccabi Haifa - Rennes
23.00 Olimpik Marsilya - Ajax
23.00 Rangers - Aris Limassol
23.00 Liverpool - LASK
23.00 Toulouse - Royale Union Saint-Gilloise
23.00 Villarreal - Panathinaikos
23.00 Servette - Roma
23.00 Sheriff - Slavia Prag
23.00 Hacken - Bayer Leverkusen
23.00 Molde - Karabağ