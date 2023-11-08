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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4’üncü hafta başladı! 8 Kasım maç programı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının dördüncü haftası, 7 Kasım Salı günü başlayacak. 8 Kasım Çarşamba günü Galatasaray, Almanya temsilcisi Bayern Münih'e konuk olacak. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4’üncü haftanın maçları...

16:03 - 8/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 15:53 - 8/11/2023 Çarşamba
DHA
UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi

nde 4’üncü hafta maçları bugün oynanan 8 karşılaşma ile başladı. H Grubu’nda yer alan Barcelona, deplasmanda Shaktar Donetsk’e 1-0 mağlup olurken, E Grubu’nda Atletico Madrid sahasında Celtic’i 6-0’lık skorla farklı mağlup etti.

BARCELONA 3 PUANI UKRAYNA’DA BIRAKTI

Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda İspanya ekibi Barcelona, Ukrayna temsilcisi Shaktar Donetsk’e konuk oldu. Volksparkstadion’da oynanan karşılaşmayı Bosna Hersek Futbol Federasyonu’ndan Irfan Peljto yönetti. Peljto’nun yardımcılıklarını ise Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo yaptı. Karşılaşmayı ev sahibi ekip tek golle kazandı. Shaktar Donetsk’e galibiyeti getiren golü 40’ıncı dakikada Danylo Sikan kaydetti. Bu sonucun ardından Barcelona gruptaki ilk yenilgisini alarak 9 puanla liderliğini korudu, Shaktar ise puanını 6’ya çıkararak haftayı 3’üncü sırada tamamladı.

ATLETICO MADRID FARKA KOŞTU

Gecenin bir diğer önemli karşılaşması E Grubu’nda yer alan İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile İskoçya ekibi Celtic arasında geçti. Metropolitano’da oynanan karşılaşmada Slovak hakem Ivan Kruzliak düdük çaldı. Kruzliak’ın yardımcılıklarını ise Branislav Hancko ile Jan Pozor üstlendi. Karşılaşmayı ev sahibi ekip Atletico Madrid 6-0’lık skorla farklı kazandı. İspanyol ekibe galibiyeti getiren golleri 6 ve 60’ıncı dakikalarda Antoine Griezmann, 45+2 ve 76’ncı dakikalarda Alvaro Morata, 66’ncı dakikada Samuel Lino ve 84’üncü dakikada Saul kaydetti. Öte yandan Celtic’de 23’üncü dakikada Daizen Maeda kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu sonucun ardından Atletico Madrid grupta puanını 8’e çıkararak liderlik koltuğuna oturdu. Celtic ise gruptaki 3’üncü mağlubiyetini alarak 1 puanla son sırada kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3.hafta skorları

Günün diğer maçları ve alınan skorlar şu şekilde:

Atletico Madrid - Celtic: 6-0

Lazio - Feyenoord: 1-0

Borussia Dortmund - Newcastle United: 2-0

Milan - PSG: 2-1

Manchester City - Young Boys: 3-0

Kızılyıldız - Leipzig: 1-2

Shakhtar Donetsk - Barcelona: 1-0

Porto - Royal Antwerp: 2-0

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 4. maçları

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 4. maçların (TSİ) programı şu şekilde:

8 Kasım Çarşamba
  • 20.45 Napoli - Union Berlin
  • 20.45 Real Sociedad - Benfica
  • 23.00 Bayern Münih - Galatasaray
  • 23.00 Kopenhag - Manchester United
  • 23.00 Arsenal - Sevilla
  • 23.00 PSV Eindhoven - Lens
  • 23.00 Real Madrid - Braga
  • 23.00 Salzburg - Inter


#UEFA Şampiyonlar Ligi
#UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta
#UEFA Şampiyonlar Ligi maçlar
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