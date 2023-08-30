UEFA ülke puanı sıralaması dün akşam Galatasaray’ın aldığı galibiyet sonrası araştırılıyor. Norveç temsilcisi Molde'yi evinde 2-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmaya hak kazandı. Galatasaray'ın galibiyeti sonrası Türkiye puanını 32 bin 100'e çıkardı Türkiye, UEFA ülke puanında sezonu 10. sırada bitirmeyi başarırsa 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek. UEFA ülke puanı sıralamasında son duruma habeirmizden ulaşabilirsiniz.