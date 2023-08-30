Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?
UEFA ülke puanı sıralaması dün akşam Galatasaray’ın aldığı galibiyet sonrası araştırılıyor. Norveç temsilcisi Molde'yi evinde 2-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmaya hak kazandı. Galatasaray'ın galibiyeti sonrası Türkiye puanını 32 bin 100'e çıkardı Türkiye, UEFA ülke puanında sezonu 10. sırada bitirmeyi başarırsa 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek. UEFA ülke puanı sıralamasında son duruma habeirmizden ulaşabilirsiniz.
TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?
Türkiye, UEFA ülke puanında sezonu 10. sırada bitirmeyi başarırsa 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.
1- İngiltere 89.053
2- İspanya 75.927
3- İtalya 71.569
4- Almanya 69.624
5- Hollanda 54.000
6- Fransa 52.247
7- Portekiz 48.316
8- Belçika 36.900
9- TÜRKİYE 32.100
10- İskoçya 31.650
11- Avusturya 29.900
12- İsviçre 29.775