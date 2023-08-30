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Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada, puanı kaç? 30 Ağustos 2023

Türkiye’nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durumu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde dün aldığı 2-1’lik Molde galibiyetiyle gruplara kalmaya hak kazandı. Galibiyet sonrası Türkiye puanını 32 bin 100'e çıkardı ve sıralamada 1 basamak daha yükselerek İskoçya'yı geçip 9. sırada kendisine yer buldu. UEFA ülke puanı sıralamasında son duruma haberimizden ulaşabilirsiniz.

10:10 . 30/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

UEFA ülke puanı sıralaması dün akşam Galatasaray’ın aldığı galibiyet sonrası araştırılıyor. Norveç temsilcisi Molde'yi evinde 2-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmaya hak kazandı. Galatasaray'ın galibiyeti sonrası Türkiye puanını 32 bin 100'e çıkardı Türkiye, UEFA ülke puanında sezonu 10. sırada bitirmeyi başarırsa 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek. UEFA ülke puanı sıralamasında son duruma habeirmizden ulaşabilirsiniz.

TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

Türkiye, UEFA ülke puanında sezonu 10. sırada bitirmeyi başarırsa 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

1- İngiltere 89.053

2- İspanya 75.927

3- İtalya 71.569

4- Almanya 69.624

5- Hollanda 54.000

6- Fransa 52.247

7- Portekiz 48.316

8- Belçika 36.900

9- TÜRKİYE 32.100

10- İskoçya 31.650

11- Avusturya 29.900

12- İsviçre 29.775

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI TÜM LİSTE



#Türkiye
#UEFA Ülke Puanı Sıralaması
#UEFA
#Şampiyonlar Ligi
#Galatasaray
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